Распоряжение о "безопасных зонах", которые обещали создать и Трамп, и Хиллари Клинтон, было вставлено в текст подписанного в среду Трампом приказа об ограничении притока в США беженцев из Ирака, Сирии, Ливии, Йемена и других зон конфликтов.