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Новости
Обама готовит тайный хакерский взлом в России? Эксперты по кибербезопасности полагают, что администрация Обамы не будет принимать тайных мер против России сейчас.
Позавчера, 16:52
Мир
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Каков мировой прогноз на 2017 год? FT отмечает, что "чаще была права, чем неправа по поводу 2016 года - по крайней мере, поверхностно". "Из 16 наших предсказаний сбылись 9 или 10. Однако мы ошиблись в крупном.
Позавчера, 17:03
Мир
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Вечерний обзор рынка наличной валюты Киева на 30/12 К концу дня валютный рынок стабилизировался
Позавчера, 17:00
Экономика и Финансы
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Кабмин освободил экспорт газа от лицензирования Правительство отменило требования к лицензированию и квотированию экспорта природного газа и антрацита.
Позавчера, 16:59
Экономика и Финансы
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Кабмин сократил отчисления в Пенсионный фонд из госбюджета На 2,82 млрд грн будут уменьшены расходы Фонда на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам
Позавчера, 16:56
Экономика и Финансы
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Лента новостей
IT-Индустрия
Канал 1+1 пытаются лишить лицензии 29 декабря истекает срок лицензии на аналоговое вещание канала "1+1"
29 декабря 16, 09:11
ИТ-Новости
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На госсайты совершено 6,5 тысяч кибератак Президент Украины сообщил о причастности к кибератакам спецслужб РФ – прямо или косвенно.
29 декабря 16, 20:10
ИТ-Новости
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Россию могут отключить от мирового интернета? Герман Клименко считает, что высока вероятность "тектонических сдвигов" в отношениях России с Западом.
29 декабря 16, 15:45
ИТ-Новости
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Каналу 1+1 продлили лицензию на семь лет Лицензия продлена еще 15 декабря.
29 декабря 16, 15:38
ИТ-Новости
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Кабмин снова заговорил об акциях общественного телевидения Будет осуществлено размещение первого выпуска простых именных акций Национальной общественной телерадиокомпании Украины.
28 декабря 16, 19:06
ИТ-Новости
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Лента новостей
Спорт
Эллардайс готовит масштабную трансферную компанию Главный тренер "Кристал Пэлас" серьезно взялся за дело.
29 декабря 16, 17:18
Футбол
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Бешикташ готовит новое предложение по Ракицкому "Орлы" очень настойчивы
Позавчера, 14:37
Футбол
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Шахтер заломил за Ракицкого 30 миллионов евро Шахтер шокировал Бешикташ
29 декабря 16, 20:33
Футбол
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Андрей Шевченко: Мы входим в 2017 год с хорошей перспективой Наставник сборной Украины - об итогах года
29 декабря 16, 20:19
Футбол
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Маркевич: Летом Марлос дал согласие играть за Украину Мирон Маркевич - о возможной натурализации хавбека "Шахтера"
29 декабря 16, 20:17
Футбол
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Лента новостей
Музыка
Элтон Джон будет петь на похоронах Джорджа Майкла Стало известно, как и когда пройдут похороны легендарного музыканта Джорджа Майкла, который умер в день Рождества в собственном доме.
29 декабря 16, 12:37
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Джордж Майкл планировал усыновить ребенка По информации СМИ, певец планировал стать отцом в 2017 году.
Позавчера, 16:59
Новости музыки
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Pink снова стала матерью: певица родила сына Об этом артистка сообщила на странице в Instagram.
29 декабря 16, 20:30
Новости музыки
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Группа "Друга Ріка" сняла клип про монстра Композиция войдет в седьмой студийный альбом коллектива
28 декабря 16, 16:28
Новости музыки
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Джордж Майкл страдал от героиновой зависимости По словам источника, певец употреблял наркотик в течение последнего года.
27 декабря 16, 17:51
Новости музыки
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Лента новостей
Кино
Оскар 2017 — дата, ведущий, претенденты, лонг-лист и прогноз Оскар 2017 — дата, ведущий, претенденты (номинанты), лонг-лист и прогноз возможных победителей премии.
29 декабря 16, 12:27
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Клоун в ремейке "Оно" будет по-настоящему страшным Журнал Entertainment Weekly опубликовал эксклюзивные кадры клоуна Пеннивайза из новой экранизации романа Стивена Кинга "Оно".
Позавчера, 10:57
Новости кино
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Фильм "Бен-Гур" возглавил рейтинг провалов 2016 года Фильм "Бен-Гур", который снял в Голливуде российский режиссер Тимур Бекмамбетов, возглавил рейтинг главных кассовых провалов 2016 года.
Позавчера, 10:42
Новости кино
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Райан Гослинг сыграет астронавта Нила Армстронга Райан Гослинг продолжит сотрудничество с создателем музыкального фильма "Ла-Ла Ленд" Дэмьеном Шазеллем.
Позавчера, 10:39
Новости кино
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  • Текущий рейтинг
Фильмы Walt Disney возглавили список самых ожидаемых Фильмы студии Walt Disney и ее подразделений возглавили рейтинг самых ожидаемых кинопроектов 2017 года.
Позавчера, 10:37
Новости кино
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Лента новостей
Шоу-бизнес
Сергей Безруков признал всех своих внебрачных детей Известный актёр Сергей Безруков дал откровенное интервью, в котором признал всех своих детей, которых ранее скрывал, и даже больше – судился с таблоидами, чтобы опровергнуть информацию об их существовании.
29 декабря 16, 12:40
Новости Шоу-Бизнеса
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Виктория Бекхэм получит награду от королевы Великобритании Узнай за что Виктория Бекхэм удостоена чести получить награду от Елизаветы ІІ.
Позавчера, 11:36
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Очаровательная Николь Кидман в стильной фотосессии Николь Кидман в фотосессии для австралийского Vogue, январь 2017.
Позавчера, 11:31
Новости Шоу-Бизнеса
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Ирина Шейк балует себя большим рождественским тортом Беременным можно все, даже калорийный десерт с кремом. Особенно на Рождество!
Позавчера, 11:20
Новости Шоу-Бизнеса
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Кэтрин Зета-Джонс опубликовала семейный снимок Актриса Кэтрин Зета-Джонс порадовала поклонников на странице в Instagram трогательным семейным фото.
Позавчера, 11:11
Новости Шоу-Бизнеса
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Лента новостей
Леди
Самые полезные новогодние салаты Когда речь заходит о новогоднем столе, первая ассоциация будет, скорее всего, с тяжестью в желудке и перееданием.
29 декабря 16, 13:10
Красота и здоровье
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Как выглядеть красивой после 40 лет: ошибки старения Зачем обманывать самих себя?! Носить сексуальную одежду, которую носили в прошлом, теперь, кажется, просто неправильным. Дымчатый макияж глаз отлично выглядит на 19-летних девушках, а женщин среднего возраста превращает в дам, сошедших с ума.
29 декабря 16, 13:22
Красота и здоровье
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Польза квашеной капусты для женского здоровья Квашеная капуста помогает облегчить похмелье, если вчера перебрали на дне рождении.
29 декабря 16, 13:16
Красота и здоровье
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3 совета для борьбы с усталостью Наверняка уже многие из вас успели прочитать много советов, в том числе известных американских врачей.
29 декабря 16, 13:13
Красота и здоровье
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Причины появления перхоти зимой и как от нее избавиться Перхоть и зуд головы – каковы причины и что с этим делать?
29 декабря 16, 13:07
Красота и здоровье
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Лента новостей
Игры
BigBen Interactive будет делать Test Drive Unlimited 3 У франшизы Test Drive Unlimited теперь новый владелец — компания BigBen Interactive объявила о покупке прав на бренд у Atari, которая переживает трудные времена (особенно учитывая провал нового Roller Coaster Tycoon).
15 декабря 16, 13:27
Новости Игр
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Игры на январь 2017 в PS Plus В первый месяц нового года Sony решила отблагодарить подписчиков PS Plus следующими играми, которые станут доступны в январе: Day of The Tentacle Remastered, PS4 (Cross buy on PS Vita) This War of Mine: The Little Ones, PS4 Blazerush, PS3 The... Читать дальше... »
29 декабря 16, 20:59
Новости Игр
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Star Citizen обновлена до версии Alpha 2.6 - Видео У Star Citizen очередное большое обновление - игра перешла на стадию Alpha 2.6.
28 декабря 16, 15:21
Новости Игр
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Геймеры недовольны платными DLC для Civilization 6 Только 5% положительных пользовательских отзывов смогло заработать первое дополнение Vikings Scenario Pack для Civilization 6.
22 декабря 16, 18:45
Новости Игр
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The Witcher 2017: Эротический календарь уже в продаже - Фото Maul Cosplay, который является официальным лицом Геральта из Ривии, запустил в продажу новый эротический календарь.
21 декабря 16, 16:53
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АвтоМото
Аваков просит Mitsubishi снизить цену на полицейские авто Министр внутренних дел Украины и президент Mitsubishi Motors Corporation Осаме Месуко обсудили возможность снижения цены на автомобили "Mitsubishi Outlander PHEV", которые должны быть поставлены в Украину для нужд Нацполиции согласно программе сотрудничества между правительствами Японии и Украины в правоохранительном секторе
27 декабря 16, 09:17
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В Киеве установили новые светофоры В столице на целом ряде улиц появились новые светофоры. 
Позавчера, 16:51
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Нацполиция покупала автомобили по сниженной цене Корпорация Mitsubishi Motors согласна снизить на 14% стоимость авто Mitsubishi Outlander PHEV – специально для Нацполиции Украины. 
29 декабря 16, 17:32
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ЗАЗ сменил название на "Промавтоинвест" Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ), входящий в корпорацию "УкрАВТО", сменил название на "Промавтоинвест"
28 декабря 16, 11:18
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В Харькове в двойном ДТП погиб восьмимесячный ребенок - ФОТО На окраине Харькова во вторник поздно вечером, 27 декабря, произошла двойная авария.
28 декабря 16, 08:56
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