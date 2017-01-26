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Новости
Война США с Китаем будет отвлекающим маневром Трампа В свете национальных кризисов с участием внешних сил популярность президентов часто возрастает, в политологии это называется "эффект сплочения вокруг флага".
Сегодня, 10:30
Мир
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В Австрии проходит полицейский антитеррористический рейд Полиция Австрии начала антитеррористический рейд против радикальных исламистов в нескольких регионах страны.
Сегодня, 13:23
Мир
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Доллар в обменниках в четверг продолжает дешеветь В обменных пунктах Украины в четверг, 26 января, наличный доллар понизился на пять копеек.
Сегодня, 13:21
Экономика и Финансы
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Трамп приказывает создать в Сирии "безопасные зоны" Распоряжение о "безопасных зонах", которые обещали создать и Трамп, и Хиллари Клинтон, было вставлено в текст подписанного в среду Трампом приказа об ограничении притока в США беженцев из Ирака, Сирии, Ливии, Йемена и других зон конфликтов.
Сегодня, 13:21
Мир
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Украина имеет право на голос в переговорах между США и РФ Украина должна иметь право голоса в любых переговорах между Россией и США, касающихся урегулирования конфликта на Востоке Украины. 
Сегодня, 13:16
Украина
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Лента новостей
IT-Индустрия
Брендовые смартфоны оснастят искусственным интеллектом Huawei является пионером внедрения данной тенденции.
Вчера, 10:50
ИТ-Новости
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Украинский сервис Setapp убил оригинальный App Store За $9,99 в месяц владельцы MacBook получают полный доступ ко всем приложениям без рекламы, платных апгрейдов и покупок внутри приложений
Сегодня, 13:26
ИТ-Новости
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HP отзывает батареи в ноутбуках ProBook, Envy и Pavilion К дефектным относятся около 1% устройств, проданных с марта 2013 по октябрь 2016 года.
Сегодня, 10:33
ИТ-Новости
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Windows 10 Creators Update упростит управление безопасностью Обновление должно выйти в апреле.
Вчера, 13:31
ИТ-Новости
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Huawei Watch 2 покажут на MWC 2017 Часы станут тоньше и ярче предшественника и позволят совершать телефонные звонки.
Вчера, 12:26
ИТ-Новости
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Лента новостей
Спорт
"Шахтер" улетел на сбор в Португалию Донецкий "Шахтер" поехал на второй подготовительный сбор - в Португалию.
Вчера, 17:59
Футбол
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Монтелла: Милан не сдавался и едва не сравнял счет Тренер "Милана" Винченцо Монтелла - о поражении от "Ювентуса"
Сегодня, 11:59
Футбол
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Артем Милевский: Вы увидите старого Артема Украинский нападающий "Тосно" Артем Милевский рассказал об адаптации в российской команде и планах на вторую часть сезона.
Вчера, 18:05
Футбол
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Криштиану Роналду об отношениях с Месси Форвард "Реала" говорит, что сравнивать Месси и Роналду неуместно.
Вчера, 18:01
Футбол
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Зидан: В ответном матче с Сельтой я не буду ничего менять Наставник "Реала" заверил, что в матче с "Сельтой" мадридцы сохранят свой стиль игры.
Позавчера, 20:58
Футбол
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Лента новостей
Музыка
Новый "анти-Трамповский" клип Gorillaz взорвал сеть (ВИДЕО) Видео собрало за сутки 2,5 миллиона просмотров в YouTube.
Вчера, 12:48
Новости музыки
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Тоня Матвиенко вернулась на сцену с большим туром Тоня Матвиенко едет во всеукраинский тур "Тобі", в котором исполнит все свои лучшие песни.
Сегодня, 12:57
Новости музыки
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Евровидение 2017: когда пройдёт жеребьёвка стран Жеребьевка Евровидения 2017: в январе станет известно порядок выступлений стран-участниц на конкурсе.
Сегодня, 12:54
Новости музыки
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YUNA 2017: стало известно, кто будет ведущим церемонии Шестая церемония награждения YUNA 2017 состоится 21 февраля.
Сегодня, 12:52
Новости музыки
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На радио не крутят песни Мадонны из-за ее критики Трампа На одной из американских радиостанций перестали транслировать песни Мадонны.
Вчера, 13:39
Новости музыки
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Лента новостей
Кино
Кристен Стюарт представила свой режиссерский дебют В конце минувшей недели Кристен Стюарт впервые появилась на кинофестивале Сандэнс не в качестве актрисы, а в качестве режиссера – звезда "Сумерек" представила в рамках кинофестиваля свой режиссерский дебют, короткометражный фильм "Пойдем, поплаваем" (Come Swim).
Вчера, 11:29
Новости кино
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Обзор новых кинофильмов, стартующих в прокате с 26 января Вашему вниманию предлагается свежий обзор кинофильмов, которые стартуют в украинском прокате 26 января.
Сегодня, 12:38
Новости кино
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Пятьдесят оттенков темноты: все о драме Премьера блокбастера "Пятьдесят оттенков темноты " ожидается 8 февраля этого года.
Сегодня, 12:36
Новости кино
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"Изгой-один" заработал миллиард долларов Спин-офф "Звездных войн" преодолел в прокате заветную отметку в один миллиард долларов.
Сегодня, 12:19
Новости кино
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Детский праздник и просмотр мультфильма "Балерина" 3D 28 января , в субботу, в кинотеатре "Украина" состоится детский праздник и просмотр мультфильма "Балерина" 3D.
Сегодня, 12:16
Новости кино
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Лента новостей
Шоу-бизнес
Анастасия Мельникова вышла замуж Актриса Анастасия Мельникова, звезда популярного сериала «Улицы разбитых фонарей», вышла замуж.
Вчера, 12:01
Новости Шоу-Бизнеса
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Бузову обвинили в преследовании Тарасова Известную телеведущую Ольгу Бузову обвиняют в том, что она неотступно следует за своим экс-супругом, футболистом Дмитрием Тарасовым.
Сегодня, 13:13
Новости Шоу-Бизнеса
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Брэд Питт снялся для модного журнала (ФОТО) Брэд Питт полностью погрузился в работу, чтобы справиться с эмоциями от развода с Джоли.
Сегодня, 13:06
Новости Шоу-Бизнеса
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Засудили хакера, который опубликовал интимные фото звезд Обнажённые знаменитости: Дженнифер Лоуренс, Селена Гомес и другие стали жертвами хакера.
Сегодня, 13:04
Новости Шоу-Бизнеса
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Появилось первое фото сына Мика Джаггера (ФОТО) Экс-возлюбленная Мика Джаггера поделилась фотографией сына знаменитого музыканта.
Сегодня, 12:48
Новости Шоу-Бизнеса
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Лента новостей
Леди
Как восполнить женскую энергию Женская энергия – это энергия, которая пульсирует внутри женщины и создает вибрации для окружающих ее людей. Чтоб оставаться здоровой телом и душой, эту энергию жизненно необходимо восполнять.
Вчера, 12:24
Красота и здоровье
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Как привлечь мужа к воспитанию ребенка Материнский инстинкт - фундаментальная вещь.
Сегодня, 13:28
Мой малыш
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5 главных мифов об уходе за волосами Многие люди искренне уверены в том, что выдергивание одного седого волоска вызывает рост двух новых.
Сегодня, 13:22
Красота и здоровье
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Какое масло помогает быстро избавиться от морщин Желание избавиться от морщин в определенном возрасте приходит ко всем женщинам.
Сегодня, 13:19
Красота и здоровье
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Сливочное масло: полезный или опасный продукт Сливочное масло – универсальный продукт.
Сегодня, 13:16
Красота и здоровье
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Лента новостей
Игры
Conan Exiles: системные требования -Видео Funcom объявила минимальные и рекомендуемые системные требования их Survival MMO Conan Exiles, которая выйдет в Раннем доступе Steam уже 31 января.
12 января 17, 19:39
Новости Игр
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Deus Ex: Mankind Divided: финальное DLC A Criminal Past Square Enix и Eidos Montreal анонсировали A Criminal Past - второе и последнее сюжетное дополнение к Deus Ex: Mankind Divided.
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Resident Evil 7: первые оценки Пресса довольно тепло приняла Resident Evil 7 и в целом считает удачным переход новой части к виду от первого лица с упором на атмосферу.
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Mass Effect: Andromeda: демо только для Origin Access В Mass Effect: Andromeda можно будет поиграть на пять дней раньше официального релиза, но только если вы являетесь подписчиком сервиса Origin Access, доступ к которому обходится в 249 рублей в месяц.
23 января 17, 17:28
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Codemasters представляет гонки Micro Machines World Series Микро машинки возвращаются на экраны мониторов (и телевизоров) вместе с новой игрой от Codemasters — Micro Machines World Series.
20 января 17, 15:13
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Лента новостей
АвтоМото
Вождение зимой : Полезные советы Первым делом необходимо проверить соответствие шин погодным условиям.
Вчера, 15:14
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Новая "кормушка"? Сдавать на права придется каждые 5 лет Похоже, что украинским водителям теперь придется подучивать правила ПДД и оплачивать всю процедуру сдачи на права с завидной регулярностью.
Сегодня, 11:18
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ФОТО:В Киеве при оформлении ДТП минивэн наехал на патрульных Полиция прибыла на место ДТП, которое произошло на Троещине. Правоохранители начали оформление и в это время в них въехал Volkswagen Transporter
Позавчера, 23:22
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Восстание машин: электромобиль устроил бунт в гараже Владелец новенького Chevrolet Bolt из Калифорнии (США) столкнулся с недокументированными функциями своего электрокара: будучи припаркованным в гараже, он внезапно завёлся и протаранил стену дома.
Позавчера, 22:46
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ФОТО: Для Арнольда Шварценеггера создали мощный электрокар Безудержная мода на электрокары: Для Арнольда Шварценеггера создали мощного "монстра" на базе "Гелендвагена"
Позавчера, 21:02
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