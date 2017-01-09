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Новости
США и Россия: Трамп снова подыгрывает Путину Рассекреченный доклад разведслужб гласит, что Путин лично приказал провести в 2016 году "кампанию по влиянию", чтобы подорвать веру в демократическую систему США, очернить Клинтон и помочь Трампу.
Сегодня, 11:02
Мир
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Когда космос станет местом вооруженных конфликтов? Вполне возможно, что еще до того как человечество сможет осуществить первый пилотируемый полет на Марс, орбиту нашей собственной планеты заполнят военные спутники, способные атаковать как наземные так и внеземные цели.
Сегодня, 21:38
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В России зафиксировали взрыв метеорита (видео) Метеорит пролетел яркой вспышкой в небе и сгорел в плотных слоях атмосферы.
Сегодня, 21:29
Россия
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В 2017 украинских пенсионеров ждет "осовременивание" пенсий Пенсии по-новому: кому придется платить больше и кто будет выходить "на отдых" позже
Сегодня, 21:21
Экономика и Финансы
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Что ждет украинцев в 2017-м: прогноз экономистов К весне зарплаты вырастут, но вот гривня подешевеет. Эксперты обещают, что безработных в ближайшие три месяца станет больше.
Сегодня, 18:36
Экономика и Финансы
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Лента новостей
IT-Индустрия
Российскую хакершу депортируют из США за помощь Путину Фирма 32-летней Алисы Шевченко Zorsecurity с 29 декабря оказалась в американском "санкционном списке".
Сегодня, 11:59
ИТ-Новости
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Агрессивные кибератаки на ЕС усиливаются В последний год Брюссель наблюдает резкий прирост "все более и более опасных" кибератак на серверы ЕС.
Сегодня, 12:03
ИТ-Новости
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«Отец» главной банковской программы Украины трагически погиб В соцсети назвали причину смерти супругов.
5 января 17, 23:31
ИТ-Новости
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Несколько секретов для пользователей Viber Практически у всех обладателей смартфонов есть мессенджеры для общения. Одним из самых популярных является Viber.
5 января 17, 21:24
Интернет
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Глава Нацсовета заявил о давлении со стороны 1+1 Глава Нацсовета также заявил о давлении со стороны 1+1.
5 января 17, 18:43
ИТ-Новости
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Лента новостей
Спорт
Шахтер не опустит цену на Ракицкого ниже 30 млн евро Потенциальным претендентам на Ярослава Ракицкого будет очень сложно вести переговоры с Шахтером.
Сегодня, 11:53
Футбол
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Рикарду Карвалью переходит в богатейший Шанхай СИПГ? Китайцы могут подписать чемпиона Европы
Сегодня, 11:43
Футбол
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Дмитрий Рыжук не хочет возвращаться в Украину Защитник хотел бы задержаться в Израиле.
Сегодня, 11:40
Футбол
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Наполи интересен Дерлис Гонсалес Парагвайцем заинтересовались в Италии
6 января 17, 14:36
Футбол
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МЮ предложил Антуану Гризманну 220 тысяч фунтов в неделю "Манчестер Юнайтед" нацелился на нападающего "Атлетико"
6 января 17, 13:07
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Лента новостей
Музыка
Биг Шон презентовал новый клип (ВИДЕО) Рэпер Биг Шон представил новый клип.
6 января 17, 16:43
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Душевная молитва на Рождество (ВИДЕО) Музыкальное произведение создали в рамках проекта "Песни Войны".
Сегодня, 12:46
Новости музыки
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"NIKITA" представили тизер откровенного клипа (ВИДЕО) Премьера уже скоро...
5 января 17, 10:05
Новости музыки
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Сингл Джорджа Майкла впервые стал лучшим в Британии Песня "Last Christmas" в исполнении Джорджа Майкла, впервые вошла в топ-10 лучших песен Великобритании.
5 января 17, 10:03
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Евровидение 2017: Олег Боднарчук стал креативным продюсером Режиссер "Голосу країни" Олег Боднарчук будет работать над постановкой Евровидения 2017.
5 января 17, 09:57
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Кино
В Лос-Анджелесе вручили "Золотые глобусы" (12 ФОТО) В Лос-Анджелесе прошла 74-я церемония вручения престижной кинонаграды Золотой глобус, которая ознаменовалась триумфом трагикомедии "Ла-Ла Ленд", получившей 7 наград.
Сегодня, 15:32
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Звезды в фотосете для киновыпуска W (ФОТО) Сезон кинопремий, который традиционно скрашивает зимние месяцы, - это не только сами церемонии вручения наград, но и всевозможные спецвыпуски глянца, посвященные новым героям Голливуда.
Сегодня, 11:56
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Терренс Малик выпустит фильм с Марой и Гослингом Прокатная компания Broad Green Pictures выпустит новый фильм Терренса Малика в США 17 марта.
Сегодня, 11:40
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Мерил Стрип раскритиковала Трампа на "Золотом глобусе" На вручении премии "Золотой глобус" актриса Мерил Стрип раскритиковала новоизбранного президента США Дональда Трампа за его пародию журналиста с инвалидностью, не называя при этом имя главы страны.
Сегодня, 11:36
Новости кино
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Натали Портман надеется вернуться в киновселенную Marvel В мае 2016 года глава Marvel Кевин Файги официально подтвердил, что Натали Портман не вернется в трилогию о Торе, которая завершится фильмом "Тор: Рагнарек".
Сегодня, 11:34
Новости кино
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Лента новостей
Шоу-бизнес
У первого "Холостяка" Максима Чмерковского родился сын Стало известно, как Максим Чмерковский назвал новорожденного ребенка.
Сегодня, 12:40
Новости Шоу-Бизнеса
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Алан Бадоев отметил Новый год с экс-супругой и детьми Алан Бадоев поддерживает отношения со своей экс-супругой Жанной Бадоевой.
Сегодня, 12:36
Новости Шоу-Бизнеса
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Поклонники раскритиковали Глюкозу за ее откровенное фото Певица Глюкоза поделилась откровенным снимком с подписчиками.
Сегодня, 12:33
Новости Шоу-Бизнеса
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Инна Цимбалюк показала подросшую дочь (ФОТО) Модель Инна Цимбалюк поделилась снимком в Instagram со своей дочерью.
Сегодня, 12:30
Новости Шоу-Бизнеса
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Дженнифер Лопес с мамой и Дрейком развлекаются в казино Дженнифер Лопес проводит все свободное время в компании Дрейка.
Сегодня, 11:44
Новости Шоу-Бизнеса
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Лента новостей
Леди
10 привычек, которые приведут к похудению Сколько бы не появлялось новомодных способов похудеть, возвращаемся мы все равно к самым действенным и давно известным.
Сегодня, 12:14
Красота и здоровье
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Проблемная кожа: эффективные маски от прыщей Уход за проблемной кожей должен быть очень тщательным, поскольку для нее характерны частые воспалительные процессы.
Сегодня, 12:24
Красота и здоровье
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6 возможностей лимона, ценных для красоты и здоровья Этот фрукт можно считать воплощением витамина С в растительном мире.
Сегодня, 12:22
Красота и здоровье
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Борьба с выпадением волос: народные советы Умеренное выпадение волос – это нормальный физиологический процесс.
Сегодня, 12:20
Красота и здоровье
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Самые распространенные мифы о здоровье Возьмите на заметку!
Сегодня, 12:18
Красота и здоровье
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Лента новостей
Игры
Игры на январь 2017 в PS Plus В первый месяц нового года Sony решила отблагодарить подписчиков PS Plus.
29 декабря 16, 20:59
Новости Игр
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Творцы Survarium планируют co-op прохождение миссий Разработчики MMO-шутера Survarium поделились итогами своей работы в 2016-м и планами на нынешний 2017 год.
3 января 17, 19:03
Новости Игр
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Star Citizen обновлена до версии Alpha 2.6 - Видео У Star Citizen очередное большое обновление - игра перешла на стадию Alpha 2.6.
28 декабря 16, 15:21
Новости Игр
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Геймеры недовольны платными DLC для Civilization 6 Только 5% положительных пользовательских отзывов смогло заработать первое дополнение Vikings Scenario Pack для Civilization 6.
22 декабря 16, 18:45
Новости Игр
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The Witcher 2017: Эротический календарь уже в продаже - Фото Maul Cosplay, который является официальным лицом Геральта из Ривии, запустил в продажу новый эротический календарь.
21 декабря 16, 16:53
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Лента новостей
АвтоМото
В Украине в четырех областях ограничено движение Кроме того, пять населенных пунктов в южных областях остаются обесточенными.
Сегодня, 11:59
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В Одесской области продлен запрет на движение по дорогам Продолжаются работы по очистке дорог от снега и снежных заносов, в регионе работает 300 единиц техники
Сегодня, 12:07
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За сутки из-за погоды на дорогах Украины погибло 8 граждан Критическая по уровню аварийности ситуация в Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской и Черниговской областях
Сегодня, 10:57
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Где и для какого транспорта в Украине ограничено движение В Днепропетровский, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях Украины введены ограничения для движения транспорта из-за непогоды
Позавчера, 10:17
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Для расчистки трасс в Украине привлекли 900 единиц техники Для расчистки автодорог в Украине в течение 4-6 января привлечено более 900 единиц снегоуборочной техники и более 2 тыс. человек. 
6 января 17, 12:17
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Лента новостей