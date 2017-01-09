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США и Россия: Трамп снова подыгрывает Путину
Рассекреченный доклад разведслужб гласит, что Путин лично приказал провести в 2016 году "кампанию по влиянию", чтобы подорвать веру в демократическую систему США, очернить Клинтон и помочь Трампу.
Сегодня, 11:02
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США и Россия: Трамп снова подыгрывает Путину
Рассекреченный доклад разведслужб гласит, что Путин лично приказал провести в 2016 году "кампанию по влиянию", чтобы подорвать веру в демократическую систему США, очернить Клинтон и помочь Трампу.
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Когда космос станет местом вооруженных конфликтов?
Вполне возможно, что еще до того как человечество сможет осуществить первый пилотируемый полет на Марс, орбиту нашей собственной планеты заполнят военные спутники, способные атаковать как наземные так и внеземные цели.
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Звезды в фотосете для киновыпуска W (ФОТО)
Сезон кинопремий, который традиционно скрашивает зимние месяцы, - это не только сами церемонии вручения наград, но и всевозможные спецвыпуски глянца, посвященные новым героям Голливуда.
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