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Кристен Стюарт представила свой режиссерский дебют
В конце минувшей недели Кристен Стюарт впервые появилась на кинофестивале Сандэнс не в качестве актрисы, а в качестве режиссера – звезда "Сумерек" представила в рамках кинофестиваля свой режиссерский дебют, короткометражный фильм "Пойдем, поплаваем" (Come Swim).
Вчера, 11:29
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Как восполнить женскую энергию
Женская энергия – это энергия, которая пульсирует внутри женщины и создает вибрации для окружающих ее людей. Чтоб оставаться здоровой телом и душой, эту энергию жизненно необходимо восполнять.
Вчера, 12:24
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Трамп приказывает создать в Сирии "безопасные зоны"
Распоряжение о "безопасных зонах", которые обещали создать и Трамп, и Хиллари Клинтон, было вставлено в текст подписанного в среду Трампом приказа об ограничении притока в США беженцев из Ирака, Сирии, Ливии, Йемена и других зон конфликтов.
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Кристен Стюарт представила свой режиссерский дебют
В конце минувшей недели Кристен Стюарт впервые появилась на кинофестивале Сандэнс не в качестве актрисы, а в качестве режиссера – звезда "Сумерек" представила в рамках кинофестиваля свой режиссерский дебют, короткометражный фильм "Пойдем, поплаваем" (Come Swim).
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Как восполнить женскую энергию
Женская энергия – это энергия, которая пульсирует внутри женщины и создает вибрации для окружающих ее людей. Чтоб оставаться здоровой телом и душой, эту энергию жизненно необходимо восполнять.
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Resident Evil 7: первые оценки
Пресса довольно тепло приняла Resident Evil 7 и в целом считает удачным переход новой части к виду от первого лица с упором на атмосферу.
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