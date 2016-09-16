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15 сентября 16, 15:06
Ведущие казино онлайн продолжают раздачу щедрых бонусов
казино
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Игровая индустрия интернета сегодня становится полем жесткой конкурентной борьбы за игроков, развернувшейся между многочисленными виртуальными казино.

Каждый день в Сети возникает, как минимум, пять новых игровых сайтов, предлагающих сыграть на деньги или условные игровые фишки. Соответственно нарастает конкуренция, требующая использования различных стимулов для привлечения новых и удержания старых игроков. В этом сегменте бонусы становятся главным инструментом рекламы и маркетинга, который повсеместно используется для наращивания клиентской базы.

Разновидности бонусных начислений

Бонусы казино онлайн подразделяются на депозитные и бездепозитные призы, начисляемые на игровой счёт, как правило, при первой регистрации. Бездепозитный бонус не требует пополнения личного счёта, однако и размеры таких подарков достаточно скромны – от $5 до $20. Депозитный бонус может достигать 300% и даже 500%, начисляемых на первое пополнение счёта. Но и в том и другом случае бонусные фишки придётся отыгрывать, согласно заявленным правилам. В некоторых казино существует возможность получения бонусов на каждый потраченный в процессе игры рубль, которые можно превратить в реальные деньги только на определённых условиях. Такие площадки как сайт igrovye-avtomati.net предлагают игрокам различные варианты бонусных начислений, выбирать которые можно самостоятельно.

Плюсы и минусы бонусов казино онлайн

Основным недостатком классической бонусной системы является необходимость отыгрывания бонусов в определённых пропорциях. В лояльных казино превратить бонусные фишки в реальные деньги можно, делая ставки 1 бонус к 12 рублям. Иногда такая пропорция может достигать соотношения 1:64, что практически обесценивает любой бонус из-за высоких рисков потерь при отыгрыше.

Какие ещё бывают поощрения игроков

Многие казино онлайн в целях стимуляции игроков организуют разнообразные турниры и проводят различные акции с денежными и вещевыми призами. Иногда в качестве бонусов заведение предлагает зарегистрировавшимся пользователям некоторое количество бесплатных раундов на конкретном игровом автомате. Опытные игроки справедливо полагают, что такие фри-спины являются самым желанным поощрением, позволяющим выиграть определённую сумму без риска собственными деньгами. Другие любители азарта предпочитают участвовать в турнирах, некоторые из которых позволяют разделить между победителями достаточнокрупные призовые фонды от 100 000 рублей и выше.
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