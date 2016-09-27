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23 сентября 16, 21:16
В ноябре пройдёт долгожданный Ukrainian Vape Week
курение
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Вряд ли кто-то из нас не заметил, что с каждым днём в нашей стране появляется всё большее количество любителей электронного дыма, и как их ещё называют - вейперов. Это совершенно не удивительно, ведь вейпинг - это современное, модное и сравнительно недорогое увлечение, которое подойдёт практически любому человеку.

Сегодня же стало известно, что для тех людей, которые людям электронный дым и не представляют свою жизнь без вейп-культуры уже совсем скоро, 12-13 ноября этого года пройдёт долгожданное мероприятие под названием Ukrainian Vape Week, которое призвано собрать воедино всех любителей вейпинга и познакомить между собой. Более того, в рамках Ukrainian Vape Week пройдёт также презентация современных вейп-устройств и их тестировка с описание достоинств и недостатков каждой отдельно взятой модели. Также посетителям будут представлены и жидкости для вейп-устройств от представленных в Украине производителей. На мероприятии также будут присутствовать многочисленные представители компаний, работающих в вейп-индустрии, которые будут выступать со своими докладами в будущем вейпинга в Украине, и которые ответят на все интересующие вопросы посетителей. Такой формат также станет довольно полезным для тех людей, которые ещё не имеют собственного вейп-устройства, но очень хотят его себе приобрести и теряются в догадках, как лучше его выбрать.

По заявлением организаторов Ukrainian Vape Week, не один вейпер не останется равнодушным к данному мероприятию, так как в его рамках также пройдёт и необычное и совершенно уникальное действие под названием Cloudcontest. По сути это является соревнованием по клаудчейзингу, где любой желающий сможет поучаствовать лично.

Много ароматного электронного дыма, танцевальные коллективы, современные известные диджеи, мастер-классы и новые знакомства. Всё это ждёт посетителей Ukrainian Vape Week в Киеве 12 и 13 ноября, но не смотря на это, по сей день место проведения мероприятия не известно и билеты до сих пор не продаются, но организаторы обещают решить вопрос с местом для проведения такого, без сомнения уникального мероприятия в самое ближайшее время, а точнее в ближайшие пару недель. 
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