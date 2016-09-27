Особенности откачки канализации

Сложно переоценить важность канализационной системы не только в сельских, но и в городских условиях проживания. Основная функциональная деятельность такой системы – это удаление всех отходов жизнедеятельности человека.

Канализация имеет свойство периодически заполняться, поэтому рекомендуется раз в полгода осуществлять очистку и вывозить накопившиеся отходы на утилизацию. Несвоевременная очистка системы приводит к образованию устойчивых засоров в канализации, что нередко приводит к серьезным аварийным ситуациям, тем самым ухудшая условия жизнедеятельности человека на длительное время. Сегодня услуга откачки нечистот доступна практически всем посредством компании и частных фирм. Выделяют следующие услуги по откачке фекально-бытовых отходов:

Ассенизаторские услуги. Подобная услуга пользуется широким спросом, как у физических, так и юридических лиц. Основные запросы на ассенизаторские услуги исходят от тех, кто имеет хозяйственно-фекальную канализацию и выгребные ямы. Работа осуществляется при помощи специальной машины, которая поглощает отходы посредством вакуумного насоса, благодаря которому в процессе очистки отсутствует утечка запаха и жидкости. Отходы перемещаются из шланга в герметическую емкость, и перевозятся к месту утилизации. Очевидно, что такие работы можно сделать своими руками, но как практика показывает самый простой способ пройти по ссылке http://spetstrans.ru/otkachka-kanalizacii и воспользоваться услугами компании. Функциональная деятельность ассенизатора идеально подходит и для очистки отходов крупных промышленных предприятий.

Особенность данной техники заключается в том, что она очищает любую канализационную систему даже в труднодоступных местах, более того, способна производить работы даже на удаленном расстоянии от объекта очистки.

Откачка септиков предназначена для домов, которые находятся на большом расстоянии от центральной канализации. Так приусадебные участки для решения очистки сточных вод и отходов оснащаются специальной установкой - септик, который выступает в качестве отдельного очистителя. Откачка канализации из емкостей также происходит посредством ассенизаторской машины.

Подведем итоги. Основные особенности ассенизаторов:

Работают без утечек отходов в окружающую среду;

Обеспечивают полную герметизацию;

Мощный вакуумный насос, справляется даже с очень вязкими субстанциями;

Цистерна вмещает за раз все отходы, накопившиеся за год;

Работают на удаленном расстоянии;

Для того чтобы увеличить эксплуатационный срок канализационной системы, рекомендуется очищать систему минимум раз в год, а также пользоваться услугами профессионалов по откачке отходов из канализации.

