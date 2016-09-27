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26 сентября 16, 12:25
Особенности откачки канализации
канализация
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Сложно переоценить важность канализационной системы не только в сельских, но и в городских условиях проживания. Основная функциональная деятельность такой системы – это удаление всех отходов жизнедеятельности человека.
Как откачивают канализацию

Сложно переоценить важность канализационной системы не только в сельских, но и в городских условиях проживания. Основная функциональная деятельность такой системы – это удаление всех отходов жизнедеятельности человека.
Канализация имеет свойство периодически заполняться, поэтому рекомендуется раз в полгода осуществлять очистку и вывозить накопившиеся отходы на утилизацию. Несвоевременная очистка системы приводит к образованию устойчивых засоров в канализации, что нередко приводит к серьезным аварийным ситуациям, тем самым ухудшая условия жизнедеятельности человека на длительное время. Сегодня услуга откачки нечистот доступна практически всем посредством компании и частных фирм. Выделяют следующие услуги по откачке фекально-бытовых отходов:

  • Ассенизаторские услуги. Подобная услуга пользуется широким спросом, как у физических, так и юридических лиц. Основные запросы на ассенизаторские услуги исходят от тех, кто имеет хозяйственно-фекальную канализацию и выгребные ямы. Работа осуществляется при помощи специальной машины, которая поглощает отходы посредством вакуумного насоса, благодаря которому в процессе очистки отсутствует утечка запаха и жидкости. Отходы перемещаются из шланга в герметическую емкость, и перевозятся к месту утилизации. Очевидно, что такие работы можно сделать своими руками, но как практика показывает самый простой способ пройти по ссылке http://spetstrans.ru/otkachka-kanalizacii и воспользоваться услугами компании. Функциональная деятельность ассенизатора идеально подходит и для очистки отходов крупных промышленных предприятий.

Особенность данной техники заключается в том, что она очищает любую канализационную систему даже в труднодоступных местах, более того, способна производить работы даже на удаленном расстоянии от объекта очистки.

  • Откачка септиков предназначена для домов, которые находятся на большом расстоянии от центральной канализации. Так приусадебные участки для решения очистки сточных вод и отходов оснащаются специальной установкой - септик, который выступает в качестве отдельного очистителя. Откачка канализации из емкостей также происходит посредством ассенизаторской машины.

Подведем итоги. Основные особенности ассенизаторов:

  • Работают без утечек отходов в окружающую среду;
  • Обеспечивают полную герметизацию;
  • Мощный вакуумный насос, справляется даже с очень вязкими субстанциями;
  • Цистерна вмещает за раз все отходы, накопившиеся за год;
  • Работают на удаленном расстоянии;

Для того чтобы увеличить эксплуатационный срок канализационной системы, рекомендуется очищать систему минимум раз в год, а также пользоваться услугами профессионалов по откачке отходов из канализации.
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