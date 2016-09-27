Яркая итальянская «изюминка»

В свое время кроссовки уместно воспринимались разве что в рамках спортивного стиля, а их сочетание с повседневной одеждой считалось дурным тоном. А ведь какими удобными были!..

Разумный компромисс в сочетании «комфорт-красота» нашли дизайнеры, создавшие стильные модели этой обуви, которые уверенно превратились в неотъемлемый и необычайно востребованный атрибут нестандартного современного образа. В эдакую абсолютно универсальную «изюминку», способную стать ярким акцентом почти в любом наряде - от повседневного до романтичного. Даже в гламурных ансамблях!

Модницы всего мира, прежде всего, пристально следят за новинками известных брендов Alberto Guardiani, Barachini, Botticelli Limited, Frankie Morello, Emporio Armani, Fabi, Roberto Botticelli, SHY Arvid Yuki и многих других гигантов модного мира, которые производят функциональные и одновременно шикарные женские итальянские кроссовки.

С их великолепными коллекциями - самыми насыщенными, яркими и актуальными - украинские ценительницы качественной спортивной обуви могут ознакомиться (а затем и легко приобрести облюбованные модели), не выходя из дома. А все благодаря отлично организованному сервису интернет-магазина ItaliShoes: http://italishoes.com.ua/18-krossovki

Здесь вы найдете эксклюзивные модели на любой вкус, только из натуральных материалов (кожи, нубука, лака, замши, текстиля), представленные в широком ценовом и ассортиментном диапазоне, разнообразной цветовой палитре.

Говорят, итальянская обувь уже сама по себе является украшением. И в этом отношении женские кроссовки - не исключение.

Сегодня на самом пике востребованности модели:

из кожи с текстильными, лаковыми, замшевыми, нубуковыми вставками;

из состаренной гладкой и простеганной кожи, замши;

авангардной колористики, а также нежных тонов;

украшенные стразами и бусинами;

с принтами, глиттерным покрытием;

с перфорацией, лжеперфорацией;

декорированные металлической фурнитурой;

на низкой, высокой подошве, скрытой танкетке;

с функциональной или декоративной молнией.

Чтобы облюбованные вами кроссовки были не просто удобной обувью в вашем гардеробе, а стали его яркой, универсальной «изюминкой», важно учитывать советы стилистов.

С чем же их сочетать? Конечно же, со спортивной одеждой, узкими джинсами, брюками-скинни. Комфортный и женственный образ также помогут создать платья прямого кроя, короткие шорты, джинсовые сарафаны, юбки. В качестве верхней части одежды используйте толстовки, кардиганы, рубашки в клетку, футболки.

Из богатой коллекции брендовых итальянских кроссовок интернет-магазина ItaliShoes вы непременно выберете именно те, которые будут соответствовать вашим предпочтениям по качеству, стилю, цене.

Так стоит ли откладывать «на завтра» столь приятное событие?