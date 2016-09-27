Яркая итальянская «изюминка»

В свое время кроссовки уместно воспринимались разве что в рамках спортивного стиля, а их сочетание с повседневной одеждой считалось дурным тоном. А ведь какими удобными были!..
Разумный компромисс в сочетании «комфорт-красота» нашли дизайнеры, создавшие стильные модели этой обуви, которые уверенно превратились в неотъемлемый и необычайно востребованный атрибут нестандартного современного образа. В эдакую абсолютно универсальную «изюминку», способную стать ярким акцентом почти в любом наряде - от повседневного до романтичного. Даже в гламурных ансамблях!Модели на любой вкус
Модницы всего мира, прежде всего, пристально следят за новинками известных брендов Alberto Guardiani, Barachini, Botticelli Limited, Frankie Morello, Emporio Armani, Fabi, Roberto Botticelli, SHY Arvid Yuki и многих других гигантов модного мира, которые производят функциональные и одновременно шикарные женские итальянские кроссовки.
С их великолепными коллекциями - самыми насыщенными, яркими и актуальными - украинские ценительницы качественной спортивной обуви могут ознакомиться (а затем и легко приобрести облюбованные модели), не выходя из дома. А все благодаря отлично организованному сервису интернет-магазина ItaliShoes: http://italishoes.com.ua/18-krossovki
Здесь вы найдете эксклюзивные модели на любой вкус, только из натуральных материалов (кожи, нубука, лака, замши, текстиля), представленные в широком ценовом и ассортиментном диапазоне, разнообразной цветовой палитре.Тенденции современной моды
Говорят, итальянская обувь уже сама по себе является украшением. И в этом отношении женские кроссовки - не исключение.
Сегодня на самом пике востребованности модели:
- из кожи с текстильными, лаковыми, замшевыми, нубуковыми вставками;
- из состаренной гладкой и простеганной кожи, замши;
- авангардной колористики, а также нежных тонов;
- украшенные стразами и бусинами;
- с принтами, глиттерным покрытием;
- с перфорацией, лжеперфорацией;
- декорированные металлической фурнитурой;
- на низкой, высокой подошве, скрытой танкетке;
- с функциональной или декоративной молнией.
Чтобы облюбованные вами кроссовки были не просто удобной обувью в вашем гардеробе, а стали его яркой, универсальной «изюминкой», важно учитывать советы стилистов.
С чем же их сочетать? Конечно же, со спортивной одеждой, узкими джинсами, брюками-скинни. Комфортный и женственный образ также помогут создать платья прямого кроя, короткие шорты, джинсовые сарафаны, юбки. В качестве верхней части одежды используйте толстовки, кардиганы, рубашки в клетку, футболки.Не откладывайте «на завтра»!
Из богатой коллекции брендовых итальянских кроссовок интернет-магазина ItaliShoes вы непременно выберете именно те, которые будут соответствовать вашим предпочтениям по качеству, стилю, цене.
Так стоит ли откладывать «на завтра» столь приятное событие?