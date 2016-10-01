Телевизоры Samsung - действительно качественное изображение

Поколение 60-х и всё ещё не может привыкнуть к плоским LCD и LED телевизорам, пользуясь в том числе и телевизорами, оснащенными электронно-лучевой трубкой, а на сегодняшний день появился уже и совсем новый вид телевизоров, который называют SmartTV.

Многие компании производители техники для дома уже постепенно переключаются на выпуск так называемых "умных телевизоров", так как их популярность в мире действительно растёт с огромной скоростью. И более того, качество изображения в таких телевизорах также существенно отличается, в основном благодаря совершенно новой технологии изогнутого вовнутрь экрана, по типу экранов в кинотеатрах. Благодаря этому, а также другим специальным технологиям, изображение кажется очень реалистичным, и не входит в сравнение не с одним телевизором предыдущего поколения.

Samsung - один из лидеров сегмента SmartTV в Украине

Ярким представителем умного телевизора SmartTVcизогнутым вовнутрь экраном является Samsung ue55ju6600uxua и эта модель действительно набирает популярность в Украине особо стремительно, и это даже не смотря на то, что данный телевизор имеет всё же довольно высокую цену. Особенно в сравнении с обычными LEDтелевизорами, которые также сегодня продаются в широкой торговой сети.

Главная же новинка, которую несут в себе SmartTV - это возможность подключения к сети интернет по беспроводной сети Wi-Fi, благодаря чему подключать такой телевизор к телевизионной антенне или к цифровому телевидению совершенно нет нужды, так как сотни телеканалов можно найти в свободном доступе в сети интернет.

Во-первых, это избавляет от столь неуместных в интерьере телевизионных кабелей и дополнительных приставок к телевизору (если используется цифровое телевидение), а во-вторых - это экономия, так как платить за телевидение больше не придётся.

Кроме этого, SmartTVSamsung также позволяет и просматривать потоковое видео, а это означает что терабайты видео, которое размещено в сети Youtube, и на любом другом сайте в сети интернет, можно сразу же воспроизводить на широком экране своего телевизора, используя для этого лишь пульт, без необходимости включать компьютер и соединять его с телевизором, либо скачивать видео и записывать его на Flash-накопитель.

Преимуществ использования современного SmartTVот Samsung очень много, и поэтому даже достаточно высокая цена редко становится помехой для его покупки.