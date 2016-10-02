Новые Meizu u20 u10 - экспериментальная серия

Иногда новые гаджеты известных производителей не имеют ничего особо нового. В лучшем случае немного обновленный дизайн или повышенную тактовую частоту главного процессора, но иногда в мире цифровых технологий появляются действительно совершенно новые устройства, которые действительно устраивают прорыв в данной сфере, либо устройства, которые действительно чем-то уникальны.

Одними из таких новинок на сегодняшний день являются новинки от китайского производителя Meizu, очень хорошо зарекомендовавшего себя также и на европейском рынке. Речь в данном случае идёт о u-серии смартфонов Meizuu10 и его старшего брата Meizuu20. Необычность данных смартфонов заключается в том, что китайский производитель пошел на довольно таки смелый шаг, практически полностью скопировав внешность бестселлера AppleiPhone 4.





В частности по этой ссылке можно посмотреть видео обзор meizu u20 16gb, где подробно рассказаны все преимущества данного смартфона, но всех любителей и почитателей смартфонов под управлением операционной системы Androidи смартфонов Meizuв частности сразу же можно заверить, что эти модели не разочаруют совершенно никого, так как их дизайн такой же безупречный как и у iPhone, а само устройство лежит в руке максимально удобно.





Мода на смартфоны с железным корпусом уже достаточно давно наблюдается на мировом ITрынке, но достаточно бюджетные Meizu лишь недавно стали доступны в таком корпусе и это также не может не отображаться на общей тенденции роста данного рынка. Конечно же, многие могли "насладиться" использованием китайских копий iPhone 4, которые выглядели точно так же как оригинал, с разницей лишь в том, что они управлялись операционной системой Android, но и аппаратные составляющие таких устройств были далеко не в лучшем виде, а находились примерно на уровне поколения ниже. Но, что же касается современных смартфонов Meizuто их аппаратные составляющие существенно превышают даже показатели iPhone 4, а современная версия операционной системы Android делает использование такого смартфона намного комфортнее. В этом довольно просто убедится, просто попробовав использовать данный смартфон в одной из магазинов, где таковые представлены для публичного осмотра.