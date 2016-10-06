Удобные и функциональные кофемашины Delonghi

Однако происходит это лишь в случае, если выбор сделан грамотно и приобретена хорошая качественная модель. Важное значение здесь отводится производителю. К примеру, выбирая аппарат для приготовления кофе, особого внимания заслуживает итальянский бренд Delonghi. Так, автоматические кофемашины Delonghi предоставляют все возможности для наслаждения кофейными напитками дома либо на работе, причем, не прилагая особых усилий для их приготовления.



Почему именно кофемашины Delonghi?



Все автоматические кофемашины Delonghi отличаются удобством в эксплуатации и простотой: достаточно единственного нажатия кнопки и любимый напиток готов! Помимо этого, один аппарат совмещает функции кофемолки, кофеварки, а также капучинатора, позволяющего получать молочную пенку. В кофемолке предусмотрено около десятка степеней помола зернового кофе, а электронный дисплей показывает температуру и крепость приготовленного напитка. Довольно полезна и функция подогрева чашки, обеспечивая поддержку кофе нужной температуры.



Подобные кофемашины не требуют особого ухода – благодаря системе удаления накипи и автоматического промывания, данный процесс предельно облегчается.



Модельный ряд, в который входят автоматические кофемашины Delonghi, довольно разнообразен, поэтому, выбирая устройство, особое внимание необходимо уделять дизайну аппарата и его габаритам, возможностям готовить кофе различных видов, объему емкости с водой, а также скорости получения готового напитка.



Виды кофемашин Delonghi



Производитель Delonghi готов предложить потребителю несколько видов своих кофемашин:



1. Аппараты с механическим насосом. Позволяют варить каппучино и эспрессо, американо, а также латте с использованием молотого кофе. Отличаются компактными размерами.



2. Устройства для зернового кофе, имеющие встроенную кофемолку. Модели обладают большими габаритами и более высокой стоимостью.



3. Автоматические кофемашины Delonghi капсульного типа – наиболее быстрые и производительные. Для их работы нужны кофейные капсулы, которые не позволяют истинному гурману выбирать вкусы напитка. Сами по себе кофейные капсулы представляют приготовленный кофе, способный храниться продолжительное время не утрачивая свои вкусовые свойства.



Кофемашины Delonghi – стильные аппараты, способные угодить даже требовательному кофеману. Они многофункциональны, комфортны и просты в использовании.