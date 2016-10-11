Психология поклонников азартных игр на реальные деньги

Особенности иррационального поведения игроков





Приветствую – сегодня я хотел бы рассказать об интересном факторе. Почему именно продвинутые с точки зрения когнитивных способностей люди играют в казино, и почему они проигрывают деньги на игровых автоматах онлайн чаще остальных?









А самое главное, почему игроки ведут себя иррационально…

Эмоции при игре на аппаратах





Эмоции это то, что убирает когнитивность из мышления гэмблера. Пожалуй, самыми страшными из них являются азарт и страх. Первый отключает чувство самосохранения и как результат, нарушаются причинно следственные связи. Азартные люди считают именно так:





«Я проиграл – значит, я должен поставить больше ведь я обязательно выиграю»





Что касается страха, то он парализует и не даёт гэмблеру поставить ставку на то, что точно выгорит, а что касается покера так там все еще проще, чем больше человек подвержен эмоциям тем больше шансов того что его легко прочтут.





Самоуверенность игрока в автоматы





Именно это чувство негативно влияет на качественные составляющие когнитивных способностей игроков на рулетке. Начнем пожалуй с того фактора, что только люди умственных профессий подвержены самоуверенности на рулетке. Ведь они считают, что они все повидали, и смогут обыграть простую систему, начинают поддаваться эмоциям и как результат проигрывают. А после проигрыша впадают во все ранее и вышеозначенное. Усугубляя положение, и заболевая от болезни лудомания.





Лудомания - новая болезнь современности





Запомните, что настоящий победитель еще до того, как начать сражение, заранее уверен в своей победе, это правило должно стать для вас основой в форекс трейдинге. Еще до начала ставки вы должны быть нацелены на успех и отчетливо представлять себе спрогнозированную прибыль.





Контролируйте собственные эмоции, даже если вы проиграли несколько ставок подряд, не опускайте руки, ведь две или три ставки ничего не решают, поэтому не позвольте им управлять вашим настроением.





Контролируйте свои эмоции!





Если вами управляют нужные и полезные эмоции и чувства у вас обязательно все получится, вы должны быть убеждены в том, что вы можете стать успешным гэмблером, тогда вы не будет бояться убытка или провала, потому что вы точно будете уверены в том, что в конечном результате получите прибыль.





Именно такие установки смогут защитить вас от разочарования, негативного настроения и пессимизма. Ловите позитивные эмоции и чувства, удерживайте их в себе на время работы и успех вам гарантирован.





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