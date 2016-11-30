С чего начинаются ставки в букмекерской конторе

Беттеру, стремящемуся совершать выигрышные онлайн ставки, придется игнорировать значительную часть предложений букмекерской конторы. О некоторых видах ставок и вовсе нужно забыть, либо относиться к ним с известной долей осторожности.

Как правило, начинать игру на ставках нужно с выбора букмекерской конторы. Для этого, советуем Вам посетить спортивный интернет ресурс stavki-na-sports.org. Здесь Вы узнаете подробнее о том, на что лучше всего делать ставки в букмекерской конторе, а также найдёте рейтинг самых востребованных и добросовестных интернет букмекеров.

Существует определенное сходство между банками и беттинговыми компаниями. В обоих случаях, чем больше учреждение, тем ниже вероятность, что оно может обанкротиться или, как вариант, обмануть своих клиентов. Исключения, конечно же, бывают, но общей тенденции они не изменяют.

Если вы не хотите испытывать проблем с выводом денег и желаете быть уверенным в честности букмекера, регистрируйтесь в крупной конторе с известным именем. Вряд ли нужно придумывать что-то новое и доверять свои деньги небольшим конторкам. В мире беттинга хватает солидных контор, в репутации которых можно не сомневаться.

Экспрессы любых форм и размеров должны полностью игнорироваться. Исключения можно сделать для ставок из двух событий с невысокими коэффициентами, но даже в этом случае риск проигрыша обычно оказывается достаточно высоким.

Чего категорически нельзя делать, так это участвовать в длинных «паровозах», вероятность выигрыша в которых стремится к нулю. Вообще, давно было замечено, что чем проще используемые игроком ставки в букмекерской конторе, тем легче ему добиться нужного результата.

Это очень тонкий момент, ощутить который могут не все. Периодически случаются ситуации, когда онлайн ставки выигрываются одна за другой. Сложно сказать, чего тут больше, везения или опыта беттера, однако важно вовремя прочувствовать этот момент и не останавливаться.

«Белые» полосы не так редки, как можно подумать. К сожалению, многие беттеры так и не успевают понять, что наступает как раз такой момент, и прекращают совершать онлайн ставки.

Существует и иная проблема, когда игрок не может вовремя остановиться. Ему кажется, что полоса везения вот-вот продолжится, и он продолжает рисковать.

Вероятно, с опытом вы научитесь ощущать момент, когда деньги сами начинают идти к вам в руки, а когда лучше сделать паузу и воздержаться от беттинга. Но в любом случае уповать только на удачу нельзя.