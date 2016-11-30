Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.07
USD
25.60
RUB
0.39
EUR
27.22
USD
25.55
RUB
0.40
EUR
28.68
USD
26.85
RUB
0.42
Новости
Статьи
30 ноября 16, 12:51
Качественный ремонт ноутбуков – СЦ «Компьютерная помощь»
ноутбук
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В последние коды компьютерная портативная техника получила широкое распространение. На смену стационарных ПК пришли ноутбуки и нетбуки. Они востребованы не только среди обычных пользователей.

В последние коды компьютерная портативная техника получила широкое распространение. На смену стационарных ПК пришли ноутбуки и нетбуки. Они востребованы не только среди обычных пользователей. Подобная техника все чаще используется для оснащения современных офисов. И это неудивительно. Компактные, мобильные, многофункциональные агрегаты наделены практически всеми функциями, свойственными для обычных габаритных машин. Ноутбуки имеют эргономичный дизайн, вписывающийся в любой интерьер. Они занимают мало места на рабочем столе. Лэптопы можно брать на встречи с клиентами, в командировки, в учебное заведение или в путешествие.

Но нередко преимущества девайса становятся его недостатками. Интенсивная эксплуатация, случайные падения, пролитая жидкость, частое открывание и закрывание крышки, неправильное обращение с батареей – все эти факторы являются основными причинами поломки техники. Чтобы восстановить нормальную работоспособность портативной машины, необходимо обращаться к опытным специалистам, имеющим соответствующие знания, умения, комплектующие, диагностическое оборудование и инструменты.

ремонт залитого ноутбука фото

Сервисный центр «Компьютерная помощь» – качественный и оперативный ремонт ноутбуков любых марок и моделей

Указанная ремонтная мастерская работает в столице с 2004 года. Ей доверяют тысячи клиентов. Доказательством этому являются оценки и отзывы последних. Обратившись к профессионалам сегодня, можно рассчитывать на следующие услуги:

  • проведение комплексной диагностики, позволяющей выявить не только реальные поломки, но и слабые места машины;
  • установка лицензированного программного обеспечения, эффективных антивирусов, офисных пакетов и иных приложений и программ;
  • качественная чистка внутренних компонентов от пыли и иных загрязнений, а также замена термопасты;
    выявление износившихся узлов и установка качественных аналогов;
  • восстановление работоспособности машины после падения, намокания и прочих внешних негативных воздействий;
  • модернизация компонентов;
  • восстановления данных после переустановки ПО и вирусной атаки.

Эти и другие мероприятия специалисты рассматриваемой компании осуществляют к максимально короткие сроки. Продолжительность ремонта и его стоимость зависят от сложности поломки, качества применяемых запасных частей, производителя ноутбука и прочих факторов, их можно уточнить на сайте remont-pc.com.ua/uslugi/remont-noutbukov-v-kieve. Постоянные клиенты всегда могут рассчитывать на дополнительные скидки и поощрения.
Ещё по теме:
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом в 500 млн грн
"Газпром" снова снизил транзит газа через Украину
Киевский бронетанковый завод поставит ВСУ 45 новых БТР-3
В Николаеве разгорелся скандал жителей с местной полицей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
С чего начинаются ставки в букмекерской конторе
noimageКредиты онлайн - современное видение
noimageКнига - друг по жизни
noimageSamsung Galaxy J5 – качественный смартфон по приемлемой цене
noimageЖД перевозки - недорого и практично
Лента новостей
Загрузка...