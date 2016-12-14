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14 декабря 16, 17:21
Функциональные современные гаражные ворота
гараж
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Функциональные современные гаражные ворота – залог сохранности вашего авто

Для каждого автовладельца является важной возможность обеспечения своему автомобилю условий, при которых ему не будут страшны, негативные воздействия окружающей среды. Именно по этой причине большинство автолюбителей отдает предпочтение разнообразным гаражам, в роли главного действующего механизма которых выступают ворота. Именно от надежности и прочности ворот зависит сохранность транспортного средства. Правильно функционирующие ворота являются одним из элементов каждодневного комфорта.

Надежные ворота от известных производителей превзойдут ваши ожидания

Желая ознакомиться с широчайшим спектром подобной продукции достаточно воспользоваться ссылкой http://gras.com.ua/project/garagevorota/. Здесь вашему вниманию будут представлены разнообразные модели ворот, каждая из которых отличается рядом индивидуальных особенностей и обладает великолепными техническими характеристиками. Воспользовавшись услугами специализированного интернет-магазина GRAS, каждый желающий сможет стать владельцем современных, долговечных и высококачественных ворот, созданных на основе современных технологий. Надежные механизмы обеспечат легкое и комфортное открывание ворот, исключающее необходимость покидать водительское кресло, а стильный и оригинальный дизайн позволит им стать практичным украшением любого фасада.

Высокий уровень безопасности и великолепная функциональность этих изделий непременно придется по вкусу людям, отдающим предпочтение удобству во всем. Высококачественная автоматизация, разработанная ведущими производителями из Германии, Китая, Италии и множества других стран позволит наслаждаться слаженной работой механизмов, отвечающих за плавное открытие и закрытие створок вашего гаража.

Индивидуальные особенности ассортимента магазина GRAS

Внимательно изучая емкий электронный каталог, вы без проблем сможете подобрать изделие, максимально соответствующее вашим вкусовым предпочтениям, требованиям, а также финансовым возможностям. В настоящее время на витринах магазина представлены как весьма дорогие модели так ворот, так и изделия, реализуемые по наиболее приемлемой для широкого круга покупателей цене.

Большое разнообразие функций и всевозможных режимов позволит покупателям подобрать ворота, оснащенные системами распознавания преграждающих ходу ворот объектов, автоматической подсветкой в момент открытия, самоблокировкой и не только. Каждая модель ворот предполагает наличие базовой комплектации, расширить которую можно, за счет приобретения дополнительных аксессуаров и необходимых элементов.

Дата публикации: 14.12.16
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