Выбираем недорогой компрессор: обзор моделей

С его помощью можно ускорить и облегчить выполнение большого количества самых разных работ. Представленные на рынке модели отличаются по мощности и конструкции, по характеристикам.

Модели лучших производителей

Наиболее известны и хорошо себя зарекомендовали компрессоры известные под брендом Сталь, Werk, Fiac, Forte и некоторые другие. Они легко обслуживаются, стоят сравнительно недорого, отличаются надежностью и качеством. Представленные производители выпускают небольшие домашние и профессиональные модели. Все компрессоры имеют сертификаты и гарантию.

Китайский производитель Werk выпускает модель ВМ-24, которая может вырабатывать 200 литров воздуха за минуту. Этого количества достаточно чтобы мастер смог быстро покрасить, очистить стену, металлическую поверхность. К аппарату можно подключить пневматическую дрель и проделывать отверстия, штробы. Питается компрессор ВМ-24 от обычной сети. Мощности в 1,5 кВт хватает для выполнения большинства видов работ. Компрессоры этого производителя легко транспортируются и перемещаются по объекту.

Мощная модель Forte FL-50 с объемом ресивера в 50 литров отличается высокой производительностью и надежностью. Такой компрессор необходим всем строительным компаниям и бригадам, работникам СТО. Установленный цифровой манометр позволяет контролировать давление и изменять его при необходимости до нужных значений. Модель FL-50 имеет защиту от перегрева мотора, небольшой вес, отличается устойчивостью, простотой обслуживания.

Модель Forte ZA 65-100 китайского производителя предназначена для подачи воздуха под высоким давлением, спешно используется на предприятиях. Аппарат справится с работами по накачке шин, с покраской, продувкой. К нему можно подключать любой пневматический инструмент, например, гайковерт, шлифовальную машину, пескоструйный пистолет. Модель защищена от перегрева, удобна в эксплуатации, легко перемещается по объекту одним человеком.

Поставляются аппараты представленных производителей готовыми к подключению и работе. О них оставляют в основном только хорошие отзывы. Покупая компрессор можно значительно ускорить и облегчить трудоемкие процессы, увеличить прибыль. Посмотреть все эти модели компрессоров можно здесь. Кроме того, есть большой выбор других моделей, если вас больше интересуюю конкретные характеристики, а не только цена.