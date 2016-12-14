Выбираем экран под ванну

Все чаще в интерьере ванной комнаты можно увидеть специальные экраны под ванну. Они не только украшают пространство своим современным дизайном, но и позволяют скрыть коммуникации, сделать интерьер аккуратным.

Под экраном следует понимать конструкцию, которая закрывает пространство, находящееся под ванной. В результате закрывается техническая проводка, а пространство под ванной можно использовать для хранения разных вещей. Экран становится не только декоративным, но и функциональным дополнением для комнаты.

Чтобы подобрать наиболее подходящий вид экрана, следует определиться с двумя основными моментами - это материалы изготовления и особенности конструкции. Учитывая особенности строения, принято выделять два вида:

раздвижной – предусматривает наличие открывающихся дверей; Посмотреть раздвижные экраны для ванны можете по ссылке: http://vodok.ru/g5532044-ekrany-razdvizhnye

неподвижный – не имеет дверей.

Еще один критерий выбора – это материалы. Исходя из этого, можно отметить такие варианты:

пластиковый – не боится воздействия влаги, привлекает практичностью, легкостью, предлагается в широком ассортименте расцветок;

алюминиевый – имеет небольшой вес, достаточно прочный, не стоит дорого;

из МДФ – для изготовления используется древесно-стружечная плита, которая дополнительно для защиты покрывается специальной пленкой. Этот вид отличается доступностью цен, практичностью, несложным уходом и эстетичностью;

зеркальный – несмотря на хрупкость и довольно сложный уход, такие модели привлекают покупателей великолепным внешним видом, возможностью зрительно расширить пространство. Посмотреть зеркальные экраны для ванны можете по ссылке: http://vodok.ru/g5532071-ekrany-zerkalnye

Учитывая особенности помещения, личные пожелания, запланированную сумму, каждый покупатель сможет подобрать наиболее подходящий вид из представленного многообразия моделей. Как правило, на установку конструкции не уходит много времени, поскольку применяемая технология не отличается высоким уровнем сложности.

Рынок предлагает широкий ассортимент экранов от производителей из России и Европы. К известным европейским компаниям относится ROCA, BETTE и JIKA. Эти бренды предлагают продукцию безупречного качества. Привлекательными расценками порадуют экраны от Сантек, Спецсантехника, Форвард и других компаний.

Определяясь с брендом, следует оценить соотношение качества предлагаемых товаров и расценок. Оптимальный вариант – это приемлемая стоимость и хорошее качество экрана.

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