Андорра — маленькая страна для ярких путешествий

Андорра — европейская страна, которая находится в «дружеских объятиях» Франции и Испании. Небольшая территория карликового государства практически на 98% состоит из горной местности, и именно этим обусловлено наличие множества горнолыжных курортов. На них приходится основной туристический поток, однако существуют и другие программы, рассчитанные на любителей экскурсий, конных прогулок или пеших походов.

Жители страны устраивают грандиозные праздники, которые обязательно стоит посетить во время отдыха. Здесь находится самый большой в Европе курорт на термальных источниках Кальдеа. В стране отсутствуют аэропорты, поэтому туристы, купившие путевки в Андорру, прилетают в Испанию. Затем автобусным трансфером туристы отправляются на сказочные курорты маленького государства. Такая особенность путешествия продемонстрирует плавный переход одной культуры в другую. В Андорре — беспошлинная торговля, что делает страну привлекательной и для шопоголиков.

В государстве насчитывается всего семь городов, и каждый из них сможет удивить даже бывалых путешественников. Центром туризма признана столица страны, город Андорра-ла-Велья, известный горнолыжный курорт, который каждый год посещают тысячи туристов. Отдых в этом месте в любое время года будет увлекательным.

Склоны гор украшает снег, а внизу манят красотой потрясающие долины с зеленой травой и многочисленными цветами. Такой контраст, созданный самой природой, действительно стоит увидеть. Бонусом при посещении столицы будет чистейший горный воздух, обустроенные площадки для осмотра неповторимых красот Пиренеев.

Покидая столицу, оказываешься в не менее интересном месте — городе Эскальдес. Он прославился самым горячим термальным источником, температура воды которого достигает 68 градусов по Цельсию. Здесь все обустроено для отдыха. По всему городу много источников с разной температурой, и их все можно посетить. Для удобного доступа проложены дорожки, созданы бассейны и горки, прыжки с которых будут незабываемыми. Андорра — маленькая страна, и все дороги тесно переплетены. С одного конца страны в другой можно добраться быстро и относительно дешево.

Популярными горнолыжными курортами Андорры являются:

Андорра-ла-Велья;

Пас-де-ла-Каса;

Грау-Роч;

Ла-Массана;

Аринсаль.

Одни трассы созданы для экстремалов, по другим можно кататься неспешно и приезжать на отдых с детьми. Такое разнообразие нравится всем.

Отдых в Андорре только на первый взгляд кажется однотипным. Что можно придумать, если кругом одни горы? Но эта страна научилась удивлять. Чего только стоит создание множества пешеходных маршрутов, которые ведут к озерам с кристальной водой и долинам с дивными пейзажами. В озерах можно половить форель, однако следует заранее позаботиться о лицензии.

Вы можете приобрести туры в Андорру из Украины от туроператора Coral Travel и своими глазами увидеть эти красоты. Традиционная кухня страны богата вкусными блюдами. Огромные рестораны здесь не прижились, поэтому практически на каждом шагу можно встретить маленькие кафе и ресторанчики с интересным решением интерьера. Блюда удовлетворят даже самых придирчивых гурманов — их готовят по старинным рецептам.

Источник: www.coraltravel.ua/main/andorra.aspx