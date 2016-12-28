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28 декабря 16, 13:08
Покупка АКБ: краткий обзор аккумуляторных батарей
АКБ
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Большой ассортимент предложенных на рынке моделей позволяет купить аккумуляторные батареи для любого потребителя питания — от портативных телефонов до авиационной техники.

Большой ассортимент предложенных на рынке моделей позволяет купить аккумуляторные батареи для любого потребителя питания — от портативных телефонов до авиационной техники.

Основные виды

SLA/Pb (свинцово-кислотная) батарея наиболее распространена в силу своей стоимости и универсальности. Применение: повседневная жизнь, транспорт, бытовая техника, ИПБ.

Li-Ion (литий-ионный) аккумулятор используется для портативных устройств, телекоммуникаций, солнечных систем, электротранспорта, электроприборов.

Ni-MH (никель-металлогидридный) нашел свое применение в системах электроснабжения, радио и бытовой аппаратуре, осветительной и уборочной технике.

Ni-Fe (железо-никелевые) АКБ ставят на тяговый транспорт, резервные источники питания промышленного уровня, цепи управления.

Существуют также cеребряно-цинковые, серебряно-кадмиевые, никель-водородные аккумуляторы для специализированных отраслей (космос, военная техника, научные исследования).

Свинцово-кислотные аккумуляторы

Для подавляющего большинства потребителей SLA/Pb батареи остаются основным источником питания. Емкость таких АКБ варьируется от 1 до 3500 ампер-часов (зависит от вида).

Эксплуатационные характеристики батареи определяет тип электролита: жидкий, гелеобразный или абсорбированный (волокно).

  1. Lead-Acid — батареи с жидким наполнением. Стандартный источник питания. Из-за особенностей конструкции нуждаются в обслуживании.
  2. GEL — электролит гелеобразной консистенции. Среди преимуществ: низкий саморазряд, нет надобности в обслуживании, невосприимчивость к вибрации.
  3. AGM — абсорбированный электролит с микропористыми сепараторами из стекловолокна. Не требует обслуживания, возможно размещение под наклоном (или на боку). Наиболее популярные аккумуляторные батареи, цена ниже гелевых.

С подробными характеристиками АГМ аккумуляторов можно ознакомиться по ссылке on-power.com.ua/produkcziya/akkumulyatornyie-batarei-agm на сайте On-Power.

Рекомендации

Перед приобретением интересующей модели АКБ уточняйте следующие спецификации у продавца:

  • емкость (A•ч) и напряжение (V);
  • число циклов заряда/разряда;
  • глубина разряда;
  • ток заряда/разряда;
  • допустимые температуры;
  • срок службы.

Веб-страницы профильных компаний содержат полезную информацию. К примеру, на сайте http://on-power.com.ua в разделе «Полезное» есть рекомендации, как выбрать и правильно эксплуатировать АКБ.
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