Свадебные тенденции в 2017 году

Для того, чтобы получить сводный обзор, что же будет модно в год Огненного Петуха, мы обратились в ювелирный салон jewel-box.com.ua , в котором работают настоящие фанаты своего дела, люди, для которых счастье молодоженов стало целью ежедневной работы.





Место проведения торжества





В США и Европе еще в 2016 году вошло в моду, и в 2017 году эта тенденция сохраняется, отмечать самый знаменательный день в жизни влюбленных в неожиданных местах: заводские цеха, склады, подвальные помещения, старые ангары, деревянные сараи и так далее, украшенные свечами, цветами, зеленью, драпированные тканью.

Во-первых, это позволяет создать индивидуальный, неповторимый стиль торжества. Во-вторых, дарит чувство свободы: то, что вам, вряд ли разрешат сделать в фешенебельном ресторане в центре города – будь это изменения в декоре зала, или какие-то масштабные игры-квесты с гостями, вы смело сможете себе позволить в таком нетрадиционном помещении.





Оформление





Зелень всех оттенков, форм и размеров будет уместная на вашем празднике. Если вы не решили играть свадьбу на цветочном лугу, в лесу, или где-нибудь на побережье, то вы просто обязаны использовать в декоре листву, веточки деревьев, пальмовые листья, плетущиеся растения, которые будут украшать потолок и ниспадать по стенам.





Зелень прекрасно впишется и в оформлении свадебного торта, и в качестве букетиков на столах, и как украшение на портьерах или пологах шатров.





Размах





Тренд на большие свадьбы, от 50 и более человек, остается в 2016 году. Сейчас актуальным становится проведение праздника в камерной обстановке самых близких и дорогих людей. Это не означит, что свадьба должна быть скромной с точки зрения бюджета, просто теперь вы запланированную сумму можете потратить на более дорогие украшения, наряды, оформление зала, выездную церемонию, подарки гостям.





Украшения





Прическу невесты, рекомендуется украсить цветами или венком из листвы.





Массивные бусы или колье в 2017 году в тренде не будут, так как они отвлекают внимание от сознательно выстроенного нежного образа невесты – открытые плечи, трогательный изгиб шеи.





А вот обручальные кольца могут быть выбраны согласно предпочтениям молодоженов. В моде остаются и классические кольца из желтого, белого и розового золота, и сложные дизайнерские модели с драгоценными камнями.



