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3 января 17, 15:51
Руководство покупателю: выбираем ламинат
ламинат
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Ламинат – один из самых популярных видов напольных покрытий вот уже более 40 лет. Практичный, достаточно простой в монтаже и обслуживании материал разнообразных расцветок, удачно выдерживает баланс между демократичной ценой и надежным качеством.

Все чаще и чаще ламинат выбирают для обустройства, как помещений с повышенной проходимостью, так и для обустройства камерного уютного пространства семейного гнездышка. В чем же секрет популярности материала и на что, стоит обратить внимание при его покупке? С этими вопросами мы обратились в интернет - магазин напольного покрытия за квалифицированными и достоверными разъяснениями, которые буду полезны нашим читателям в непростой период строительных или ремонтных работ.

Что же такое ламинат?

Свое название материал получил от латинского «laminated» - «слоистый», благодаря тому, что состоит из четырех последовательных слоев:

  1. Нижний стабилизирующий слой, своеобразный амортизатор, который обеспечивает защиту от деформации. Изготавливается обычно из крафт-картона, пропитанного меламином.  
  2. Жесткая высокоплотная плита из ДВП или ХДФ, выполняет функцию основы, принимает на себя всю нагрузку, обеспечивает тепло и звукоизоляцию. На уровне этого слоя выточены, соединяющие ламинат, замки.
  3. Декоративный слой из бумаги, благодаря которому, возможно получение фантастических расцветок, максимально приближенных к натуральным цветам разных пород дерева, камня или плитки.
  4. Финишный слой покрытия из специальных смол делает ламинат прочным и износостойким. В некоторых сортах этот слой также обеспечивает защиту от влаги.
Как характеристики ламината влияют на восприятие комнаты?

Ламинат на пол представлен в разнообразной цветовой гамме, с различными рисунками и текстурами.

Благодаря этому можно создавать уникальный дизайн интерьера в помещении. Если на пол в большой комнате уложить ламинат более темных оттенков, таких как дуб, орех или венге, то пространство будет выглядеть визуально меньше и уютней. Гармонично при таком оттенке пола будут смотреться яркие детали в интерьере – вазы, шторы, напольные или диванные подушки.

Если же комната небольшая по квадратуре, то благородные светлые, бежевые оттенки ламината, такие, например, как светлый дуб или клен, визуально добавят пространству открытости и размера. Нейтральный оттенок напольного покрытия в этом случае замечательно комбинируется с контрастной мебелью, или межкомнатными дверьми.

Оттенки красного дерева придадут комнате ощущение роскоши и будут хорошо сочетаться с массивной мебелью под старину.

Коричневые оттенки идеально подойдут для интерьера в стиле кантри, или деревенского стиля.

Цвет ламината необходимо выбирать, примеряясь не к пустой комнате, а представляя общую, завершенную картину. Какая будет мебель, какие декоративные элементы, межкомнатные двери, как будет падать свет в помещении, и будет ли он в основном естественный или искусственный.

Кроме расцветок, при выборе ламината, немаловажное значение имеет его толщина. Она бывает от 7 до 12 мм. Чем толще пластина, тем выше звукопоглащающая способность покрытия. Соответственно, в больших просторных помещениях лучше укладывать ламинат толщиной 10 или 12 мм, для того чтобы избежать эффекта цоканья и топанья при ходьбе.

В какую комнату лучше положить ламинатное покрытие?

Материал универсален, и отлично подходит для пола как в помещениях с большой проходимостью, таких как офис, или кухня, так и для помещений с низкой или умеренной нагрузкой на пол. Это возможно благодаря тому, что ламинат бывает разной степени износостойкости.

Данный показатель долговечности покрытия тестируется производителями с помощью прибора, оснащенного абразивным кругом. Чем большее количество оборотов сделано кругом во время теста на поверхности ламината до того, как возникли следы износа,  тем выше износостойкость изделия.  В зависимости от результатов этого теста, ламинат делится на классы:

  • 31-й класс (АС3) подойдут для напольного покрытия помещений с низкой проходимостью, таких как кладовая, или гардеробная.
  • 32-й класс (АС4), следы износа на котором появляются лишь после 10 000 оборотов абразивного круга, применяется для офисных помещений с низкой нагрузкой на пол, либо для таких домашних помещений, как детская комната или спальня.
  • 33-й класс (АС5), наиболее износоустойчив и прекрасно подойдет для коммерческих площадей, гостиной, прихожей или кухни.
Обширный ассортимент ламинатного покрытия дает возможность сочетать желания и возможности покупателей, воплощать оригинальные дизайнерские задумки и вписываться в достаточно скромный бюджет. А полученная информация из этой статьи, наверняка поможет определиться при осуществлении выбора ламината.
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