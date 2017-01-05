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4 января 17, 23:20
Самсунг 5200 – современная модель среднего ценового диапазон
samsung
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В последние несколько лет, технологии производства цифровой электроники существенно ускорили своё развитие и поэтому с каждым годом, если не несколько раз в год, производители радуют нас всё более новыми устройствами, которые становятся более совершенные.
Предыдущие же серии устройств, под влиянием течения совершенствования технологий, соответственно дешевеют и становятся доступными для тех людей, которые не могли себе их раньше позволить. 

Одним из самых известных производителей цифровой электроники, при этом является южнокорейская компания Самсунг, которая радует нас новинками всё чаще. В частности за последние пару лет, у компании Самсунг существенно обновилась линейка LED телевизоров, которые стали ещё лучше, надежнее и функциональнее. В ассортименте компании Самсунг присутствуют как небольшие телевизоры, отлично подходящие для небольшой комнаты или кухни, не обладающие никакими выдающимися функциями, так и настоящие домашние кинотеатры с инновационными экранами диагональю более пятидесяти дюймов, с возможностью просмотра 3D кино, воспроизведения потокового видео из сети интернет и многого другого. Для большинства же среднестатистических пользователей телевизоров, которые хотят купить небольшой телевизор, на котором будет комфортно просматривать телепередачи и кинофильмы, идеально подойдёт модель самсунг 5200, так как данный телевизор имеет доступную стоимость и является полноценным smart-tv, то есть телевизором с возможностью выхода в сеть интернет. Именно возможность выхода в сеть интернет для просмотра потокового видео, привлекает современных пользователей больше всего, так как такие телевизоры на сегодняшний день уже стали доступны каждому, и модель Самсунг 5200 отличное тому подтверждение. 

Ещё совсем недавно сложно было себе представить, что толщина экрана телевизора будет составлять всего несколько сантиментов, и более того, что при помощи телевизора можно будет просматривать интернет сайты. Сегодня всё это реальность и производители такой техники делают всё возможное для того, чтобы такие технологии были по карману каждому желающему. Ещё пять лет назад купить себе телевизор, обладающий функцией smart-tv, мог позволить себе далеко не каждый, а сегодня, такие технологии считаются вполне обыденными, и покупать телевизор без подобной функции просто нет смысла, если речь идёт о современном человеке, идущем в ногу со временем. 
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