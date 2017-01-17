Соковыжималки Kenwood - лучший выбор на рынке Украины

Именно кухонное оборудование, предоставленное торговой маркой Kenwood, способно сделать труд на кухне производительным, результативным и радостным. Все устройства надежны, имеют продолжительный срок службы и стильный внешний вид.

Соковыжималки Kenwood представляют собой оборудование, являющееся мощным и наделенным высокой производительностью. К преимуществам данных моделей относятся:

- прочный стальной корпус;

- емкости для работы больших объемов;

- горловина для загрузки фруктов и овощей достаточной ширины;

- исключительная мощность оборудования;

- система «стоп-капля».

Стоимость данной техники находится в полном соответствии с ее высоким качеством, удобством использования и долговечностью. Соковыжималки Kenwood могут быть использованы как в домашних условиях, так и на комбинатах общественного питания, что зависит от того, какой производительностью отличаются задействованные модели и каков их объем.

Предназначение техники напрямую зависит от ее объема. Если предполагается получать сок из цитрусовых, то выбирают устройство самого малого объема – около 1 л с небольшой мощностью. Соответственно для работы с другими фруктами и овощами увеличиваются показатели используемого оборудования. При этом, емкости для сбора сока, не зависимо от типа и мощности соковыжималки Kenwood, имеют удобную градуировку.

Как уже упоминалось выше, качество переработки загружаемого материала зависит от показателей мощности прибора. Чем выше мощность имеют соковыжималки Kenwood, тем больше сока можно получить и тем меньше непереработанных остатков. В некоторых моделях предусмотрены 2 скорости вращения, что позволяет получать сок с мякотью и без нее. Есть приспособления, отличающиеся особо широкой горловиной, тогда нет необходимости нарезать фрукты и овощи перед загрузкой.

Ухаживать за соковыжималкой Kenwood легко и просто, все ее детали отлично моются и сохраняются. Особо следует отметить систему безопасности, организованную производителем. Аппарат гарантированно защищен от перегрева, скачки напряжения ему тоже не страшны. В случае экстремальной ситуации происходит автоматическое отключение питания.

Для дополнительного удобства в моделях предоставляются толкатели, щетки для чистки элементов устройства, пеноотсекатели. Чтобы аппарат не скользил во время работы, он оснащен специальными прорезиненными ножками, противостоящими скольжению. Соковыжималки Kenwood отлично выполняют все возложенные на них задачи, превращая кухонные хлопоты в радость. Купив такое высококлассное оборудование, можно экономить время, освобождая его для приятного отдыха.