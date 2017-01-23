Маленькая Европа на территории Украины

Фотографии львовских улочек часто путают с изображениями европейских городов. Исторически так сложилось, что эта часть Западной Украины развивалась под влиянием множества культур. Поэтому Львов – уникальное сочетание архитектурных традиций сразу нескольких народов.

Чем поразителен Львов, так это тем, что он прекрасен и интересен в любое время года:

летом можно посидеть на открытых площадках уютных кафе, где варят лучший в Украине кофе;

осенние краски особо ярко выглядят с высоты Говерлы;

зимние ярмарки и вертепы оставят незабываемые впечатления;

весенние прогулки по мощеным улочкам – идеальный вариант для романтического путешествия.

Жители города всегда рады туристам. Вы можете поселиться в небольшом отеле или частной квартире, которую легко подрать в каталоге по адресу https://kvartirkov.com/kvartiry-posutochno-v-lvove/.

Во Львове есть десятки уникальных музеев и театров. Каждый из них заслуживает вашего внимания. Множество церквей рады гостям и туристам. Интересно, что в городе есть старейшие храмы практически всех известных религиозных групп.

Но архитектурные и исторические памятники не должны занимать все ваше свободное время. Львов славится своими красивейшими парками. Один из них называется «Железная вода». Этот парк занимает площадь, которая превышает 19 гектаров. Его главная достопримечательность – родники, вода в которых насыщена железом.

Любите красивую природу и фонтаны? Тогда обязательно посетите парк имени Богдана Хмельницкого. В нем проводится множество концертов и развлекательных мероприятий. Особенно бурной жизнь парка становится в праздничные дни. Если вы не хотите пропустить ни единого момента в увлекательных программах, арендуйте жилье рядом с парковым комплексом. Найти подходящую квартиру посуточно во Львове совсем не сложно.

Не менее интересен Стрийский парк. Его территория составляет 60 гектар. Парковый комплекс известен своей оранжереей. В ней выращивают множество экзотических растений. Особенно гостям нравятся разнообразные пальмы, орхидеи, камелии и фикусы. Помимо прочего, на территории парка можно увидеть уникальные деревья – гинкго. Многие называют их «ископаемыми растениями». А все потому, что гинкго – потомки реликтовых папоротников.

В каждом парке вас ждет уникальная растительность и красивейшие памятники и фонтаны. Побывайте в каждом уголке известных парковых комплексов. Ваши впечатления будут настолько яркими, что вы обязательно захотите вернуться!