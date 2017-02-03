Джада Пинкетт Смит похвалила "Оскар" 2017

В интервью изданию Variety 45-летняя актриса так прокомментировала список номинантов на "Оскар" 2017:





"Это замечательно. В этом году у нас множество исключительных фильмов. Я очень рада, что такие проекты, как "Скрытые фигуры", "Ограды" и "Лунный свет" получили признание. Я очень этим горжусь".





Отметим, что во всех 3 фильмах, упомянутых Джадой Пинкетт Смит, ключевую роль играют темнокожие актери.





Напомним, 89-я по счету церемония вручения наград "Оскар" пройдет меньше чем через месяц, 26 февраля 2017, в Лос-Анджелесе.



