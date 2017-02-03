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3 февраля 17, 09:34
Джада Пинкетт Смит похвалила "Оскар" 2017
Джада Пинкетт Смит
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Джада Пинкетт Смит, супруга актера Уилла Смита, в прошлом году выступившая одним из инициаторов бойкота "Оскара", заявила, что гордится степенью этнического разнообразия, достигнутой организаторами "Оскара" в этом году.
В интервью изданию Variety 45-летняя актриса так прокомментировала список номинантов на "Оскар" 2017: 

"Это замечательно. В этом году у нас множество исключительных фильмов. Я очень рада, что такие проекты, как "Скрытые фигуры", "Ограды" и "Лунный свет" получили признание. Я очень этим горжусь". 

Отметим, что во всех 3 фильмах, упомянутых Джадой Пинкетт Смит, ключевую роль играют темнокожие актери.

Напомним, 89-я по счету церемония вручения наград "Оскар" пройдет меньше чем через месяц, 26 февраля 2017, в Лос-Анджелесе.

Источник: http://kinoafisha.ua/
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