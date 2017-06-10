Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.36
USD
26.15
RUB
0.46
EUR
29.17
USD
26.13
RUB
0.46
EUR
29.41
USD
26.17
RUB
0.47
Новости
Статьи
10 июня 17, 15:09
Виды батареек. Щелочные батарейки "Аско-Укрем"
батарейки
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Электрический прибор изготовлен так, что без небольшого по размеру элемента питания он функционировать не будет.

Электроэнергию для многих устройств поставляет батарейка.

Она делится на три вида:

  • Солевая. Ее еще называют угольно-цинковой.
  • Литиевая.
  • Щелочная, алкалиновая. Можно встретить названия: щелочно-марганцевая, марганцево-цинковая.


Надежные батарейки представлены в компании по поставке электрооборудования с высокими критериями качества "Аско-Укрем" http://www.acko.ua/ В наличии можно найти широкий ассортимент продукции по типоразмеру:

  1. Мизинчиковые - ААА.
  2. Пальчиковые - АА.
  3. Маленький бочонок - С.
  4. Большой бочонок - D.
  5. Квадратная плоская.
  6. Крона - Корунд.

Напряжение батарейки варьируется от 1,2 до 9В.

Вариант оборудования - батарейка в наличии компании есть с высокими эксплуатационными характеристиками. Приобрести варианты продукции в компании можно по реальной, не завышенной цене http://www.acko.ua Одна из самых простых - солевая батарейка. Она заряжает устройства, потребляя минимальное количество электроэнергии. Применяется при низких температурных режимах. В наличии компании прибор, который дает электроэнергию имеет высокое качество.

Литиевые приборы отличаются повышенной стоимостью, небольшим весом, в сравнении с солевыми и щелочными. Несмотря на цену, имеют высокий уровень качества. Эффективны для работы при низких и высоких температурах.

Щелочные, алкалиновые элементы поставки электроэнергии - наиболее оптимальный вариант. Они по соотношению "качество-цена" считаются самыми выгодными. За счет более мощных характеристик, в сравнении с первым вариантом и не такой высокой стоимостью, если говорить о литиевых, применяются для техники, которая работает при умеренном и максимальном потреблении энергии. Для фотоаппаратов, радиоприемников, фонариков, детских игрушек и МР3-плеера наиболее часто используется продукция super alcaline.

Эффективны для бесперебойной и длительной работы техники в разных температурных диапазонах. Они, в отличие от других экземпляров, самые выносливые. Могут оказать качественную работу при большой и низкой нагрузке тока. В компании "Аско-Укрем" представлены в виде недорогой и качественной продукции. В продаже есть: цилиндрические мизинчиковые, пальчиковые, типоразмер "маленький бочонок" и не цилиндрический корунд.

Батарейки в зависимости от производителя могут иметь длительный или короткий срок эксплуатации. Если покупать товар в корпорации "Аско-Укрем", который отвечает международным критериям качества, можно не экономить на цене. Однако экономия будет в надежности, большом спросе товара и высокой продолжительности службы.

Представленная продукция есть по низкой и высокой стоимости. Несмотря на ценовой диапазон: каждый из вариантов соответствует международным критериям качества товаров. За годы усердной службы корпорация по электротехническому оборудованию "Аско-Укрем" является лидером по поставке надежной, проверенной и доступной продукции в широком ассортименте.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Что выбрать: .COM.UA или .CO.UA?
noimageШкольные блузки - что модно в этом сезоне
noimageФутболки для автолюбителей
noimageРоскошные комоды в спальню от компании» Мебель-Мебель»
noimageЛакомства страны Восходящего Солнца
Лента новостей