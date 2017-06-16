Интернет магазин автозапчастей: легкий путь к открытию

Онлайн магазины автозапчастей привлекают в качестве бизнеса благодаря стабильно высокому спросу на детали для различных иномарок и отечественные модели: каждый автомобиль систематически нуждается в обслуживании или ремонте. Быстрота и удобство поиска даже дефицитных запчастей «переманивают» все больше вчерашних клиентов обычных торговых точек в сторону виртуальных покупок.

Многих от первого шага к финансовому успеху останавливают реальные и надуманные сложности с открытием. Бытует мнение, что заказать разработку интернет магазина автозапчастей – удовольствие не из дешевых. Действительно, в некоторых случаях разработка собственной платформы для продаж может «стоить» тысячи долларов. Однако существуют и менее затратные пути.

Чтобы оправдать ожидание клиентов нужно обеспечить:

большой ассортимент запчастей;

простой поиск по ряду ключевых параметров;

быстродействия системы;

информативности каждой позиции товаров (для быстрого сравнения альтернатив);

простоты оформления заказа;

интересного уровня цен;

онлайн консультации опытных специалистов;

удобные варианты оплаты и доставки.

Часть обязательных условий относится к сфере менеджмента и напрямую зависит от усилий владельца с командой. Часть – от технических характеристик сайта, для стабильной работы которого необходимы:

CMS – «движок» или система управления содержимым;

база-каталог автозапчастей;

надежный хостинг.

Задача «движка» - обеспечить корректную связь межу модулями редактирования и представления и базой данных, иными словами – быстро предоставлять пользователю результаты запроса.

Наиболее полная и интересная база данных деталей-аналогов TecDoc содержит информацию о товарах свыше 360 различных производителей с обеспечением кросс-связей для корректного сравнения альтернативных деталей. Именно с учетом интеграции с TecDoc создание интернет магазина запчастей может вестись тремя способами:

разработка уникального ресурса с нуля;

использование бесплатных (универсальных) движков;

аренда готового комплексного решения.

Первый вариант – самый дорогостоящий и, действительно, может обойтись в тысячи долларов и до полугода работы. Результат полностью зависит от мастерства разработчиков и, при корректно выполненной работе, представляет собой уникальную отлично работающую площадку.

Бесплатные «движки» не случайно называют универсальными. Они разработаны под решение различных задач и поэтому требуют «настройки» под специфические базы-каталоги автозапчастей. Услуги специалиста могут стоить до 1000 долларов, потери времени до недели. Результат – неидеален. При перегрузках универсальные CMS часто сбоят, что требует систематической техподдержки для решения проблем. Время, когда сайт не будет доступен – потенциальная потеря клиентов. А если добавить то, что универсальные движки сложны в раскрутке сайта автозапчастей (поисковые системы их высоко не ранжируют) «бесплатность» варианта становится весьма сомнительной.

Интересный вариант за сутки получить готовый к работе магазин запчастей – аренда комплексного решения Allzap CMS 2.0. Предоставляемая за небольшую плату (550 грн/мес) площадка имеет уже отлаженную связку с каталогом TecDoc, отличается простотой управления и высокой производительностью хостинга.

При оплате годовой аренды запуск базового варианта в течение суток происходит бесплатно (при меньших сроках – от 500 до 1000 грн). В стоимость входит:

отлаженная CMS;

каталог запчастей;

продвинутый хостинг, обеспечивающий устойчивую работу при любых нагрузках;

постоянная техподдержка.

Удобство управления обеспечивается:

пятью вариантами поиска: от уникального номера до модели;

возможностью добавления оригинальных каталогов и кросс-связей;

бесплатная возможность участия в проекте Allzap.ua по предложению автозапчастей в Украине.

За дополнительную плату можно заказать оригинальный дизайн сайта, расширение его функциональных возможностей и поисковое продвижение.