Покрытия из каучуковой крошки

Вы любите дачу и она для вас второй дом? Проводите большую часть лета со своей семьёй именно там? Тогда вы стремитесь сделать это место красивым и комфортным! На каждом дачном участке есть дорожки, у кого-то они бетонные, кто-то выложил их тротуарной плиткой, а у кого-то просто песчаные. Время не стоит на месте, как и технологии. Пожалуй, самое лучшее предложение - покрытие из резиновой или каучуковой крошки (резиновая плитка).

Изготавливается резиновая плитка из переработанных старых шин, с одной стороны, происходит утилизация, а с другой получаем очень прочный материал из натурального и синтезированного каучука. Плитка для дорожек на даче, узнать про которую можно тут, - идеальное решение, это всегда ухоженный и эстетичный вид и самое главное - безопасность. Компания "Rubber Step" предлагает вам широкий выбор каучуковых покрытий, а также услуги по ее монтажу.

Основное преимущество резинового покрытия в том, что оно не скользит и пропускает сквозь себя воду. Вы совершенно безопасно можете выйти на улицу после дождя и на ваших дорожках вы не увидите луж, поверхность будет просто слегка влажной. Сквозь такую плитку не прорастёт трава и её не размоет дождём. Широкий выбор цветовой гаммы и интересных форм позволит подобрать решение к любому дизайну дизайнерской фантазии.

Каучуковой дорожке не страшны ни прямое воздействие солнечных лучей, ни жара, ни холода. Для того чтобы провести уборку в местах загрязнения, необходимо просто промыть поверхность струёй воды из шланга. Можно организовать маленькую детскую площадку с уютной песочницей и не переживать за малыша, что он споткнётся и разобьёт коленку, ведь прорезиненная поверхность смягчит падение. Она намного менее травмоопасна, чем любая другая. Также место возле бассейна будет выглядеть более ухоженным и практичным с таким покрытием.

Заказывая доставку такой плитки, вы можете не переживать за её целостность, в пути она не разобьётся, не поломается, не получит сколов или деформации. Такое покрытие будет служить больше 10 лет. Ну, а если вам вдруг захочется изменить дизайн, то это будет легко сделать. Все будет зависеть от того, какая это дорожка: если литая, то для её изменения достаточно будет просто поверху нанести новый слой, и она заиграет новыми красками; если это дорожка из сегментов плитки, то необходимо демонтировать старую и установить новую.

По материалам сайта http://rubber-step.ru/



