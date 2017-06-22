Как выбрать надежного Форекс брокера?

Форекс предоставляет прекрасную возможность регулярного получения прибыли путем инвестирования даже небольших средств в различные активы. Но эта возможность может стать бесполезной и даже опасной в финансовом плане для тех, кто безответственно подойдет к выбору брокера и откроет реальный счет в первой компании, которую найдет в поиске или увидит на рекламном плакате.

При выборе брокера не следует торопиться. Очень важно изучить максимальное количество доступного материала о компании, узнать мнения торгующих трейдеров, пообщаться с технической поддержкой. Чтобы быстро отсеять неподходящие варианты, рекомендуется найти в сети независимый рейтинг брокеров и отобрать несколько компаний по следующим критериям:

Продолжительность работы в сфере предоставления услуг интернет-трейдинга. Наличие лицензий на осуществление финансовой деятельности. Членство в организациях, осуществляющих контроль и урегулирование отношений участников финансовых рынков, например, КРОУФР. Большое количество положительных отзывов от клиентов компании и отсутствие обоснованных претензий со стороны трейдеров о невыплатах прибыли, некачественной связи, неактуальных котировках. Инвестиционная безопасность. Например, достаточность капитала, позволяющая нивелировать любые риски, сегрегация клиентских средств.

Надежных брокерских компаний достаточное количество, чтобы иметь возможность подбирать организацию под свои требования и стиль работы. Наиболее известными и популярными из них являются Trade12, Alpari, Forex4you. Например с Trade12 мошенничество вообще никак не связано.

Определив по основным критериям несколько вариантов, следует переходить к изучению торговых условий, которые предоставляют клиентам компании из подготовленного списка. Дальнейший выбор зависит от требований, которые предъявляет трейдер к брокеру.

Для начинающих участников финансового рынка обычно является важным:

Возможность начать торговлю с минимальным вложением. Брокерские компании позволяют работать с капиталом в один доллар. Большую прибыль клиент не получит, но сможет приобрести практические знания реальной торговли. Предоставление демо-счетов. Учебные счета – это возможность проверить знания и протестировать торговую стратегию. Бесплатные учебные материалы, онлайн-семинары, торговые стратегии, доступная аналитика, прогнозы. Наличие дополнительных сервисов, позволяющих зарабатывать благодаря опыту и знаниям профессиональных трейдеров. Например, автокопирование сделок, ПАММ-счета, бесплатные торговые сигналы.

Опытные и профессиональные трейдеры обращают внимание на наличие специальных счетов, гарантирующих особые условия торговли. Например, выход на межбанковский рынок, отсутствие комиссий, моментальное исполнение сделок, бесплатное предоставление VPS серверов, подробнее на https://vk.com/topic-104023467_35698700.

Чтобы на практике оценить все возможности, предоставляемые брокером, рекомендуется открывать демо-счета или реальные счета с минимальным депозитом и проверять услуги на соответствие требованиям клиента.