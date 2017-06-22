Как выбрать надежного Форекс брокера?

Форекс предоставляет прекрасную возможность регулярного получения прибыли путем инвестирования даже небольших средств в различные активы. Но эта возможность может стать бесполезной и даже опасной в финансовом плане для тех, кто безответственно подойдет к выбору брокера и откроет реальный счет в первой компании, которую найдет в поиске или увидит на рекламном плакате.Поэтапное изучение брокера
При выборе брокера не следует торопиться. Очень важно изучить максимальное количество доступного материала о компании, узнать мнения торгующих трейдеров, пообщаться с технической поддержкой. Чтобы быстро отсеять неподходящие варианты, рекомендуется найти в сети независимый рейтинг брокеров и отобрать несколько компаний по следующим критериям:
- Продолжительность работы в сфере предоставления услуг интернет-трейдинга.
- Наличие лицензий на осуществление финансовой деятельности.
- Членство в организациях, осуществляющих контроль и урегулирование отношений участников финансовых рынков, например, КРОУФР.
- Большое количество положительных отзывов от клиентов компании и отсутствие обоснованных претензий со стороны трейдеров о невыплатах прибыли, некачественной связи, неактуальных котировках.
- Инвестиционная безопасность. Например, достаточность капитала, позволяющая нивелировать любые риски, сегрегация клиентских средств.
Надежных брокерских компаний достаточное количество, чтобы иметь возможность подбирать организацию под свои требования и стиль работы. Наиболее известными и популярными из них являются Trade12, Alpari, Forex4you. Например с Trade12 мошенничество вообще никак не связано.
Определив по основным критериям несколько вариантов, следует переходить к изучению торговых условий, которые предоставляют клиентам компании из подготовленного списка. Дальнейший выбор зависит от требований, которые предъявляет трейдер к брокеру.
Для начинающих участников финансового рынка обычно является важным:
- Возможность начать торговлю с минимальным вложением. Брокерские компании позволяют работать с капиталом в один доллар. Большую прибыль клиент не получит, но сможет приобрести практические знания реальной торговли.
- Предоставление демо-счетов. Учебные счета – это возможность проверить знания и протестировать торговую стратегию.
- Бесплатные учебные материалы, онлайн-семинары, торговые стратегии, доступная аналитика, прогнозы.
- Наличие дополнительных сервисов, позволяющих зарабатывать благодаря опыту и знаниям профессиональных трейдеров. Например, автокопирование сделок, ПАММ-счета, бесплатные торговые сигналы.
Опытные и профессиональные трейдеры обращают внимание на наличие специальных счетов, гарантирующих особые условия торговли. Например, выход на межбанковский рынок, отсутствие комиссий, моментальное исполнение сделок, бесплатное предоставление VPS серверов, подробнее на https://vk.com/topic-104023467_35698700.
Чтобы на практике оценить все возможности, предоставляемые брокером, рекомендуется открывать демо-счета или реальные счета с минимальным депозитом и проверять услуги на соответствие требованиям клиента.