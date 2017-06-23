Обучение в Польше для украинцев – легко и просто

И это вполне реально, поскольку на сегодняшний день существуют компании, такие как UP-STUDY, при помощи которых можно получить полную поддержку в вопросе получения высшего образования в Польше.





Как оказывается, посетив сайт компании UP-STUDY по адресу http://up-study.net/ru/universities-in-poland.html , можно прийти к выводу, что поступить в польский ВУЗ ни чем не сложнее, чем в именитый украинский ВУЗ, при этом, в Польше можно получить диплом европейского образца, который позволит работать в любой стране Европейского союза. И сегодня такое образование доступно совершенно каждому, главное заранее позаботиться о том, чтобы правильно и вовремя подать все необходимые документы для поступления. К слову, об осеннем поступлении в польские ВУЗы пора задумываться уже прямо сейчас, так как позже будет поздно.





В частности, центр польского образования UP-STUDY поможет не только подобрать высшее учебное заведение в Польше для изучения тех или иных предметов и получения соответствующей квалификации, но и подготовиться к вступительным экзаменам. В том числе для этого понадобиться выучить польский язык, но для украинцев к счастью это довольно просто, ведь в отличие от россиян, украинский язык немного схож с польским языком, и на интуитивном уровне он понятен каждому, кто владеет украинским.





Более того, для тех украинских абитуриентов, которые поступают в польские ВУЗы при помощи услуг компании UP-STUDY, существует уникальная возможность пройти языковые курсы польского языка совершенно бесплатно. И лучше всего начинать это в десятом классе, ещё тогда, когда ребенок учится в школе, поскольку такие курсы займут 8 месяцев, чтобы достойно выучить язык, и комфортно чувствовать себя в Польше при поступлении, по окончанию одиннадцатого класса и при обучении в дальнейшем.





Если будущей осенью ваш ребенок переходит в десятый класс, задумываться о его высшем образовании пора уже сегодня, и компания UP-STUDY точно знает, что именно вам нужно. Посетите сайт http://up-study.net/ и вы получите всю необходимую информацию.