ТРЦ Караван в Днепре – место для шопинга всей семьи

В современных торгово-развлекательных центрах, можно не только купить себе качественные брендовые вещи, но и ознакомиться с модными тенденциями от различных производителей, посетить кинотеатр, пообедать в кафе, или же провести время в парке аттракционов, покататься на роликах, и так далее.





Именно таким современным торгово-развлекательным центром является ТРЦ Караван в Днепре , имеющий довольно высокую популярность среди жителей данного украинского города. Тут есть всё необходимое, как для качественного шопинга, так и для качественного отдыха. Вещи для мужчин, женщин и детей от ведущих мировых брендов во многочисленных брендовых бутиках, современная техника в IT-магазинах, продуктовый супермаркет, где можно после посещения всех других интересных мест торгово-развлекательного центра, скупиться продуктами на неделю вперед, чтобы после трудовых будней не иметь нужды посещать продуктовые магазины.





Отдельная секция в ТРЦ Караван отведена детям, поскольку об их досуге забывать никак нельзя, и такое место отлично подходит для того, чтобы сводить ребенка в интересное место. Для них тут существует довольно много развлечений, например, таких как призовой тир, увлекательный 7Dкинотеатр, а также детский центр Игроленд, где представлено множество аттракционов, которые будут так интересны ребенку. Во многих из них можно участвовать также и всей семьёй.





Стоит также отметить, что в ТРЦ Караван каждые выходные проходят особые мероприятия, часть из которых также посвящена детям. Это выставки, конкурсы, мастер-классы и прочие тематические мероприятия, каждое из которых по-своему уникально. Поэтому стоит следить за их анонсами на сайте dnepr.karavan.com.ua, чтобы не пропустить, что-то действительно уникальное и интересное именно для вас.





Учитывая всё разнообразие магазинов и развлечений, которые предлагает ТРЦ Караван в Днепре, тут можно провести с семьёй весь выходной день, и такой день наверняка запомниться всем членам семьи, поскольку каждый найдёт для себя, чем тут заняться. Многие жители Днепра уже по праву оценили преимущества данного торгово-развлекательного центра и если вы ещё не были в ТРЦ Караван, то обязательно посетите его в следующий уикенд.