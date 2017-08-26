Самые продаваемые кухни в Одессе

Мебель для кухни – это то, что приобретают в первую очередь все новоселы. Если есть кухня, значит, в доме можно жить, несмотря на отсутствие мебели в остальной части квартиры.

Приоритетом при выборе мебели пользуются, конечно, женщины. Кто, как не они, знают, как должно быть организовано рабочее пространство и обеденная зона. Какими критериями мы руководствуемся при выборе кухонной мебели? Конечно же, качеством, дизайном, планировкой и стоимостью.

Какие кухни в Одессе лидируют по продажам и как они совмещают в себе высокое качество и доступную цену?

Любая хозяйка мечтает о кухне, в которой можно удобно разместить все необходимые вещи. Рабочая зона кухонного пространства – это компромисс между эргономичностью, функциональностью и эстетикой.

Кухня перестала осуществлять только утилитарную функцию. В современном понимании она является продолжением жилого пространства, поэтому дизайнеры уделяют большое внимание и внешнему виду мебели.

Современная кухня – это применение удобных систем хранения, органайзеров, ящиков полного выдвижения, карусельных полок. Комплектующие, доводчики, амортизаторы позволяют эффективно использовать пространство кухонных шкафов, и обеспечивают в них порядок.

Современная кухня – это использование новых материалов в производстве фасадов и столешниц, которые дают большие возможности для дизайнерских решений и ценового сегментирования.

Большой выбор гарнитуров отечественных и зарубежных производителей предлагает гипермаркет «Шестой элемент». Здесь вы можете приобрести современную высокотехнологичную мебель для кухни в Одессе в любом стиле и на любой бюджет.

Современный дизайн предлагает несколько типовых вариантов расположения кухонной мебели:

Однолинейная.

Угловая.

П-образная.

Островная.

Прямолинейные кухни, которые устанавливаются вдоль одной стены, используются для небольших узких помещений. Для П-образной и островной требуется площадь не менее 15-20кв.м.

Самым популярным вариантов кухонной мебели в Одессе является Г-образное расположение. Она универсальна и идеально подходит для всех современных квартир. Угловые кухни удобно зонируют пространство и создают удобную рабочую поверхность.

Модели от разных производителей отличаются не только дизайном и материалом фасадов, но и формой углового элемента. Наиболее функциональным является трапециевидный модуль, в который можно встраивать мойку или плиту.

Основным материалом для изготовления столешниц и фасадов является ламинированный МДФ. По своим качествам, внешнему виду и цене он считается оптимальным и пользуется заслуженной популярностью у покупателей.