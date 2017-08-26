Советы по укладке напольной плитки диагонально

Плитка уже давно не несет в себе исключительно технические функции и является одним из способов декорирования помещения. Она способна подчеркнуть вкус хозяина дома, придать интерьеру индивидуальность. Большое разнообразие поверхностей, структур и цветов способны превратить пол в комнате в произведение искусства. Своим видом она запросто заменит мрамор, дерево, гальку и другие природные материалы.

Подобрать и приобрести стильную и практичную напольную плитку можно на странице https://plitka.kiev.ua/plitka?filters=appliances_id:30. В интернет-магазине Plitka.kiev.ua представлен огромный выбор керамической плитки различного цвета, всевозможных форм и размеров для декоривания квартир и домов.

Во время стройки и ремонта, мы часто сталкиваемся с укладкой плитки. Вы можете доверить это дело профессионалам или выполнить все работы самостоятельно. Это достаточно простой процесс, который каждый хозяин может выполнить своими руками, придерживаясь ряда правил и рекомендаций. Чтобы плитка стала украшением интерьера в полной мере, важно выбрать правильный способ ее укладки.

Шов в шов;

по прямой линии;

по диагонали шов в шов.

Последний вариант отличается декоративным оформлением и считается наиболее эстетичным, скрывает неровные участки в комнате, способен визуально увеличить пространство помещения. Не забывайте, для диагональной укладки подходят исключительно квадратная форма плитки.

Перед началом укладки облицовочного материала, следует провести подготовительные работы. В первую очередь очистить поверхность от пыли и грязи и выровнять специальными строительными смесями. Они наносятся на пол с помощью кельмы или шпателя. Следующим слоем нанесите грунтовку, тщательно обрабатывая каждый сантиметр. При колебаниях уровня пола более 2 см, необходимо выполнить бетонную стяжку пола.

Только после этого переходим к непосредственной укладке плитки. Для этого понадобиться клеевой раствор – сухая смесь, которую необходимо размешать с водой в пропорциях, указанных на упаковке. Чтобы он не закончился в самый неподходящий момент, приобретите смесь с запасом. С помощью зубчатого шпателя клей наносится на основания для укладки плитки. Он поможет равномерно распределить раствор и обеспечить надежную фиксацию материала. Не следует охватывать раствором сразу большую площадь. Лучше наносить его небольшими областями, и укладывать плитку сразу же, пока он не засох.

Не забывайте проверять качество поверхности пола с помощью уровня и использовать пластмассовые метки для регулировки толщины шва. Если вы заметили где-то погрешности, снимите плитку, пока клей не застыл и переложите ее.

Укладка материала по диагонали имеет свои особенности. Первый способ – начать облицовку с центра комнаты. Сделайте разметку помещения: отметьте середины двух сторон пола карандашом, проведите по ним ровные линии. Место их пересечения будет центром комнаты. После чего разложите плитку по полу, определяя ее месторасположение и проектируя рисунок или декоративные вставки. Также это поможет определить количество плитки под обрезку.

После этого весь материал собирается обратно, оставляя несколько центральных плиток. Именно с них начнется укладка. Наклейте эти детали и начинайте выкладывать оставшиеся элементы вокруг них. Так из центра комнаты вы дойдете до ее стен, где некоторые плитки придется обрезать, чтобы они продолжили общий напольный рисунок и не выбивались из него. Для этого используется специальный инструмент – плиткорез. Сначала уложите все цельные элементы, а уже потом отрезные уголки.

Второй способ диагональной укладки – начинать от дальней стены в комнате с подрезанием по диагонали первого ряда плитки. Сначала разложите треугольники, получившиеся в результате подрезки, а за ними цельные плитки. Сформировав рисунок, начинайте процесс клейки. Чтобы не навредить только что уложенной плитке, старайтесь на наступать на нее до застывания клеящего вещества. Когда уложенная поверхность просохла, затрите швы и напольное покрытие готово. Это может быть цветная затирка для швов, которая расставит яркие акценты в помещении, или затирка в тон используемой плитке, которая создаст эффект монолитности и целостности покрытия.

Как видите, соблюдая правильную последовательность работы, можно справиться с любой задачей.