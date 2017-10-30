Лучший подарок для крестника: традиции и обычаи

Крещение – самый важный ритуал в жизни каждого православного верующего. Он берет начало издревле. Практически у всех народов существовал обычай омовения водой с последующим имянаречением. Такое действо практиковалось у индийцев, греков, римлян, египтян, финикиян, персов, халдеев, иудеев и других.

В православии крещение означает, что человек становится христианином, членом Церкви. Символически – это новое рождение после покаяния в грехах. Проводя обряд для младенца, его привлекают к таинству веры и предают воле Божией. День крещения – это день Ангела, поскольку теперь у новокрещенного есть свой защитник и хранитель. Трогательный обряд и сам праздник приурочен посвящению младенца Иисусу Христу.

Главным элементом обряда является возложение на грудь новокрестившегося нательного креста – как память о подвигах Сына Божия и долге христианина следовать Его заповедям. Собственно, это первый символический дар, который младенец получает на всю жизнь. По этому значительному поводу (совершение таинства крещения) устраивается домашний праздник – крестины. А быть крестной матерью или отцом – это великая миссия и честь.

Гости по традиции приносят подарки и угощения. Самые дорогие презенты обычно поступают от крестных родителей. Крестная должна преподнести ребенку новую одежку – в нее обряжают для обряда. Если она изготовлена своими руками – это будет крайне мило и верхом проявления заботы о маленьком человечке. А также крыжму – полотенце – в которое заворачивают малыша, вынув из купели. Эти предметы хранятся всю жизнь. Считается, что в них остается некая благодать и сила, способная помочь в критических ситуациях. Выбирая данные атрибуты, обратите внимание не только на красивый дизайн, соответствующий ситуации, но еще на состав и качество тканей: они должны быть натуральными и сшиты с учетом особых потребностей годовалых деток.

Крестный же дарит, как правило, крестик. Этот символ веры подбирается с особым тщанием. Его будет носить малыш, поэтому надевают распятие на мягкую веревочку или ленту. Оно должно быть небольшим, без выпуклых частей, с округленными углами. Особой популярностью пользуются крестики из серебра, поскольку это благородный металл, символизирующий чистоту. Он смотрится красиво и в то же время скромно. Серебро не вызывает аллергий и раздражений на нежной коже ребенка. Золотой нательный крест уместно преподнести ему в более старшем возрасте.

Родственники, друзья и прочие гости могут одаривать виновника праздника и его родителей теми вещами, которые считают нужными. Если хочется сделать символический подарок, то очень даже кстати приобрести для этого:

красочную детскую Библию с картинками;

икону с изображением лика святого, покровительствующего крещенному;

ладанку;

молитвослов.

Их лучше выбирать в церкви или освятить перед дарением.

Также популярностью пользуются серебряные изделия:

цепочки;

ложечки;

чашечки и тарелочки;

для девочек – украшения из серебра.

Все эти вещи пригодятся в будущем, когда ребёнок подрастёт. Посудой начинают пользоваться с появлением первого зубика – это хорошая профилактика кариеса и способ обеззараживания еды и питья. На цепочке повзрослевшее дитя сможет носить свой религиозный символ.

А какой же малыш не любит игрушки! Порадовать карапуза яркими погремушками, машинками, куклами, конструкторами, велосипедом или скейтом – все в зависимости от возраста и предпочтений. Целесообразность того или иного презента можно заранее обсудить с родителем. Возможно, ребенок мечтает о друге – огромном плюшевом медведе.

Также нелишними будут практичные и необходимые одеяльца, конверты, пледы, наборы постельного белья, милые костюмчики и очаровательные платьица. А для кого-то станут актуальными ходунки, качели, столики для кормления, косметика для детской кожи и гигиены. Все, что пригодится в семье для ухода за младенцем и воспитания подрастающего чада, смело можно покупать на торжество по поводу крещения.

Очень оригинально и трогательно будут выглядеть креативные подарки: вышитые тематические картинки с памятной датой, фотоколлаж из жизни молодой семьи, рукодельные сувениры и прочее, на что хватит фантазии и умения. Подаренные от души, они станут добрым напоминанием о значимом событии.

Если вы непосредственный участник таинства – крестный родитель – то главным и самым желанным подарком будет ваше дальнейшее участие в судьбе крестника, в его наставлении как христианина и всесторонней помощи от всего сердца. Окружите кроху заботой и вниманием, а его родителей – поддержкой в трудных жизненных ситуациях.