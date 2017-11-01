Как фотографии могут сделать нас счастливее

Удивительно, но с помощью одной фотографии можно поднять настроение, стать счастливее и на время забыть о бедах и невзгодах. В былые времена наши бабушки с любовью хранили в альбомах фотокарточки детей и мужей, предаваясь воспоминаниям о счастливых моментах.

Сегодня сделать памятное фото проще простого – нужно лишь достать телефон из кармана, чтобы поймать удачный кадр. Красивой фотографией можно украсить рабочий стол, полку в шкафу или стену в комнате, распечатав снимок на хорошей, плотной фотобумаге от INKSYSTEM.

Многие люди не любят фотографироваться, считая себя недостаточно фотогеничными. Боязнь оказаться на снимке смешным лишает человека настоящего счастья – возможности запечатлеть значимые моменты жизни. Как отказаться от страхов, и научиться получать удовольствие от фотоснимков? Есть несколько хороших советов.

В каждом человеке есть изюминка, и задача фотографа – показать достоинства и скрыть недостатки. Умело подобранные декорации, грамотно выполненный макияж, прическа, нужное освещение раскрывают человека как личность, оставляя на память прекрасные снимки, которыми не стыдно похвастаться подругам.

Профессиональные зеркальные камеры с хорошим зумом и оптикой делают изображение глубже и чище. Чем больше разрешение, тем лучше фотография. Приобретите дорогой, хороший фотоаппарат – разница в качестве снимков в сравнении с обычной мыльницей ощутима.

В путешествиях, на семейных торжествах, во время прогулки держите при себе телефон или фотоаппарат, чтобы вовремя заснять красивый закат, бабочку на ветке, счастливых молодожен или первые шаги любимого ребенка.

Создайте хранилище фотоархивов своими руками – тогда просмотр фотоснимков станет вдвойне приятным.

Чтобы мысленно стать ближе, посмотрите на фотографию того, по кому скучаете – на душе сразу станет легче.

Заведите себе полезную привычку – каждый день снимать на телефон нечто красивое, интересное или необычное. Таким нехитрым способом можно развить способности к нестандартному мышлению, наблюдательность, творческие способности и хороший вкус.

Кто-то записывает в ежедневник мысли, чувства и проблемы. Гораздо проще и интереснее снимать на камеру то, что кажется важным. Просматривая фотодневник через несколько лет, можно увидеть себя со стороны, найти решение многих проблем и научиться смотреть на жизнь под другим углом.

Выбирая в магазине платье или туфли, трудно описать подруге то, как вещь выглядит и сидит по фигуре. Проще сделать снимок и отправить сообщение – в таком случае совет будет объективным.