Зимняя красота с ювелирным размахом

Мировые лидеры по прогнозам ювелирной моды уже предсказали, что будет в тренде на смычке зимних сезонов 20172018. По мнению авторитетного жюри из касты креаторов промышленного дизайна (а именно их идеи были озвучены на недавней Fashion & Business конференции в Киеве), зима преподнесет нам немало «ярких» сюрпризов.

Судя по разнообразию ассортимента интернет-магазина Злато, украинские мастера-ювелиры уже подготовились к новым требованиям моды. Проверить «начинку» шкатулки с домашними драгоценностями не поздно и нам. Вполне вероятно, что некоторые подзабытые «фишки» окажутся хитом ювелирного сезона, а кое-что придется докупить.

Осень, зима, ранняя весна – время обильных одежд и теплых шапок. То, что у вас под пальто или великолепной меховой шубкой, уличному зрителю оценить не удастся. Поэтому, на выход выбираем украшения для открытых участков тела: серьги для ушей и кольца, перстни для пальцев.

Сережки зимой – приоритетно в белой металлической гамме. Пуссеты и классические изделия с английскими замками следует выбирать в ассортименте белого золота и серебра. Камень – белый жемчуг, фианит, минералы голубой и салатовой гаммы.

Размер и сложность декора украшений не должны препятствовать ношению одежды. Витиеватые модели с чеканкой и объемными элементами лучше оставить для парадного случая или до апреля. Украшения не должны цепляться за шарф, воротник или перчатки, иначе они создадут не красоту, а сложности.

В тренде – изделия исключительно из драгметаллов (золота, платины, серебра), а вот ювелирную бижутерию лучше припрятать до лета под открытые яркие сарафаны.

Для офиса и другой деловой повседневности выбирайте украшения по дресс-коду. Если гардероб допускает ношение гольфа или однотонного свитера – примеряйте цепочку с кулоном, подчеркивающим красоту ваших глаз.

Под строгий деловой костюм подойдут аксессуары из консервативного ассортимента: тонкие цепочки с миниатюрными кулонами, серьги-пуссеты в виде геометрических фигур, кольца без декора.

Под стиль кэжуал подойдут молодежные аксессуары в виде снежинок, капель замерзшей воды и новогодней атрибутики. Браслеты же под длинным рукавом банально «потеряются».

Зима – время корпоративных вечеринок, новогодних сабантуев и прочих массовых затей. Праздничный образ не состоится без сверкающих украшений из драгметаллов. В этом ракурсе создатели мировой моды рекомендуют:

серьги разной величины из одного материла (например, жемчужная вкрутка в одно ухо и подвеска из нескольких белых «шариков» в другое);

массивные браслеты под каменную палитру кулонов и сережек (белые фианиты к бриллиантам, янтарь к желтому топазу, горный хрусталь к сапфиру);

многоликость колец (в праздничном образе зимы 2017-18 допускается несколько перстней на один палец, а также - на одной руке).

Не потеряют своей ценности и ювелирные изделия в качестве новогоднего подарка. Если вы еще не приготовили заслуженный сюрприз своей половинке, у вас есть время основательно изучить витрину лучшего бутика!