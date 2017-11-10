Макс Поляков награжден титулом Почетного Кавалера FAI

22-28 октября состоялась 111-я генеральная конференция FAI. Мероприятие прошло в Лозанне (Швейцария) и собрало в числе делегатов всех лидеров авиаспорта мира. Компания Noosphere Ventures, управляемая Максом Поляковым, является техническим партнером FAI.

Image credit: FAI via Flickr

Поскольку генеральная конференция FAI является ее высшим органом, в ходе мероприятия были приняты ряд важных решений в сфере мирового авиаспорта. В частности, были определены дата и место первого чемпионата мира по дрон-рейсингу. Он пройдет в первой половине ноября 2018 года в китайском городе Шэньчжэнь. Также в ходе обсуждения были затронуты темы актуальных событий из сферы мирового авиаспорта, новые решения в сфере техподдержки и прочие вопросы. Так, Noosphere Ventures , будучи техническим партнером FAI, представила новый проект eNavigator. Это комплексное решение, помогающее организаторам спортивных мероприятий организовать все необходимые процессы: расписание соревнований и турнирные таблицы, разработку сайта, коммуникацию со спортсменами и отслеживание результатов.

Кульминацией конференции стала церемония награждения FAI. Во время торжественной церемонии FAI Фриц Бринк совместно со специальной комиссией конференции назначили управляющего партнера компании Noosphere Ventures Макса Полякова Почетным Кавалером FAI. Этой награды можно удостоиться только за особые заслуги перед FAI.

Image credit: FAI via Flickr

По словам Макса Полякова, стать Почетным кавалером FAI – большая честь для него. Noosphere Ventures и FAI сотрудничают уже на протяжении нескольких лет и за это время достигли весомых результатов. Noosphere Ventures и Макс Поляков вносят весомый вклад в развитие авиаспорта, а его признание на столь высоком уровне является высшей оценкой для них. Сотрудничество между Noosphere и FAI началось около четырех лет назад. С тех пор сотрудничество между организациями развивалась стремительными темпами. В 2015 году ассоциация Noosphere провела Чемпионат Европы FAI по ракетомодельному спорту. В 2016 году - стала организатором Чемпионата Мира по ракетомодельному спорту. А в этом году Noosphere провела этап кубка по дрон-рейсингу в классе F3U и студенческий хакатон “Best Device for FAI”.

Звание Почетного Кавалера дает Максу Полякову право участвовать во всех последующих Генеральных конференциях FAI. Но главное то, что теперь Макс Поляков получает уникальную возможность для более тесного сотрудничества с мировыми лидерами в сфере авиаспорта, что позволит совершить еще больше действий для его развития и деятельности FAI.