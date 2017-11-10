Качественный хостинг на 2DOMAINS.ru

Хотя дешевые хостинг-планы оптимальны при ограниченном бюджете, они имеют ряд недостатков. Вот некоторые из этих проблем и как обойти их:

Дополнительные продажи хостинговой компании

Поскольку организация продает свои планы дешево, она пытается заработать дополнительные деньги, продавая вам продукты, которые могут понадобиться в будущем. К ним относятся приложения, службы CDN и инструменты управления электронной почтой. Здесь важно смотреть, чтобы не было никаких дополнительных лишних списаний. Если вас интересуют только максимально прозрачные условия договора, то переходите на 2DOMAINS.ru, здесь готовы предложить вам лучшее.

Чтобы избежать проблемы, обязательно вдавайтесь в предлагаемые условия. Не должно быть никаких манипуляций с пробными и бесплатными периодами. Если какие-то функции вам точно не нужны, то и навязывать их добросовестные компании не будут.

Проблема со спамерами

С ними тоже могут возникнуть неприятности. Важно, чтобы низкая цена никак не повлияла на степень защиты. Если вам не могут предоставить нормальную систему отсева назойливой рекламы, то это очень плохой знак. Вполне возможно, что и на защите учетной записи здесь тоже экономят. А это значит постоянные переживания по поводу возможного взлома. Если вы сделаете заказ на сайте 2domains ru, то у вас таких проблем точно не будет.

Какие плюсы есть у недорогих хостингов?

Не следует акцентировать внимание исключительно на минусах. Очевидным плюсом является то, что вы сможете здорово сэкономить. Особенно это важно в том случае, если вы хотите просто протестировать проект. К примеру, не уверены в том, что он сможет стать популярным, будет окупаться. Но попробовать все равно следует.

Кроме того, вам будут даны десятки гигабайт дискового пространства. Вы сможете разместить множество сайтов. Так что нельзя говорить о том, что дешевые хостинги однозначно не подойдут вам. Нет, вы просто не получаете перечень дополнительных функций, но они и не всегда нужны для новичка.

Весь трафик здесь будет бесплатным. Вы все равно получите удобную панель для управления. Бесплатные DNS также всегда будут присутствовать. Защита позволит фильтровать откровенный спам, об этом можете не переживать. Резервное копирование осуществляется ежедневно. Поэтому у вас не будет переживаний по поводу того, что ваши данные могут пропасть в один из дней.