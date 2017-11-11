Качественные столы не обязательно покупать за рубежом

Будь то обеденный стол или офисное рабочее место, без этого элемента интерьера никак не обойтись. Причём каждому из нас хочется, чтобы стол, за которым мы сидим, был удобным, практичным и изготовленным из качественных материалов. Чтобы все эти условия выполнялись, некоторые люди предпочитают заказывать такую мебель за границей, например в Италии, переплачивая огромные деньги за доставку и, собственно, «итальянское качество». Нельзя при этом сказать, что итальянское качество того не стоит, но местное украинское производство порой не уступает по качеству и самым известным мировым брендам.

Действительно так, на территории Украины на сегодняшний день существует довольно много мебельных заводов, и купить качественный стол можно и у нас, не пользуясь услугами заграничных производств. Например, на сайте amf.com.ua/stoly/ можно найти каталог самых разнообразных столов для любого случая жизни, украинского производства. Цены на такие столы находятся на доступном уровне, а их качество впечатляет. Такой стол прослужит долго и надёжно, так как изготовлен он по всем самым передовым технологиям обработки дерева. Также не стоит волноваться об экологичности материалов, из которых такой стол будет изготовлен. Для этого достаточно просто обратить внимание на возможности украинских природных ресурсов. Наша страна богата лесами, причём множество из них частные, искусственно выращенные, специально для переработки, в производстве, где используется древесина.

Что же касается таких производств как мебельная отрасль, то в данном случае не требуется и вырубка лесов и всё благодаря современным технологиям. Большинство составляющих любого стола изготовлены из МДФ, а для производства этого материала используются различного рода обрезки, оставшиеся от другого производства. Более того, существуют машины, которые чистят лес от упавших веток, тем самым омолаживая его и поддерживая флору в надлежащем состоянии, используя эти ветки для переработки. Обычно лишь столешница стола может быть изготовлена из натурального дерева, в особенности если стол применяется в каких-то определенных целях, где столешница должна обладать особой прочностью. Полностью же изготовленный из натурального дерева стол – это роскошь, не имеющая при этом совершенно никаких предпосылок. Такие столы громоздкие и тяжелые, их сложно даже самостоятельно передвинуть с места на место, а стоимость таких столов может быть в 5-10 раз выше, поэтому в повседневной жизни от них нет никакой пользы.