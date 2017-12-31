Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
33.50
USD
28.07
RUB
0.49
EUR
33.54
USD
28.07
RUB
0.49
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Статьи
30 декабря 17, 20:27
Meizu M6 Note - продуманный выбор
Meizu
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В последнее время рынок мобильных телефонов и смартфонов переполнен самыми разнообразными моделями от различных производителей.

Благодаря этому каждый может найти для себя именно то устройство, которое будет соответствовать как запросам своего пользователя, так и имеющимся средствам на покупку. При этом расширение рынка порождает и вполне прогнозируемую здоровую конкуренцию, благодаря чему кроме самых известных производителей таких устройств на рынок выходят новые производители, которые предлагают стильные и производительные смартфоны по более низкой цене, чем более известные бренды, тем самым завоёвывая доверие покупателей.

К примеру стоит обратить внимание на китайского производителя Meizu и его флагман из серии смартфонов под названием Meizu M6 Note. Данный аппарат работает под управлением операционной системы Android, как и подавляющее большинство современных мобильных устройств, а также оснащён самым современным процессором с достаточно высоким уровнем оперативной памяти. Обзор на смартфон Meizu M6 Note можно посмотреть в видео сети Youtube, где все эти параметры будут подробнее описаны. Также стоит заметить, что Meizu M6 Note имеет действительно большой экран размером в пять с половиной дюймов, благодаря которому смотреть всё те же видео на Youtube можно с завидным комфортом.

Так или иначе сегодня всё больше любителей современных, быстрых, производительных и стильных мобильных устройств выбирают менее именитые бренды, отдавая своё предпочтение качеству. Хотя, что касается бренда Meizu, то на рынке подобных устройств в странах СНГ он находится уже далеко не первый год, и по знаменитости не уступает позиции уже и тем брендам, которые работают в сфере мобильных телефонов не один десяток лет.

На сегодняшний день, всё больше покупателей, выбирающих для себя новый смартфон отдают предпочтение практичности и производительности, обращая внимание на такие показатели как размер экрана, уровень заряда аккумулятора и срок работы на одном заряде, возможность установки современных приложений, качество камеры и прочие... И устройства, которые имеют на первых взгляд казалось бы одинаковые показатели производительности по всем вышеперечисленным пунктам могут существенно отличаться в цене, вплоть до трехкратного размера, поэтому и возникает вполне закономерный вопрос, зачем же платить больше? 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
500 000 гривен для талантливой молодежи!
noimageГде купить свидетельство о браке
noimageКак найти хорошего сантехника и не потратить кучу времени
noimageОблачные хранилища - пространство для ваших файлов
noimageСерьги с самоцветами – красивое и недорогое украшение
Лента новостей