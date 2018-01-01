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31 декабря 17, 23:27
Электрический бойлер - разумная экономия для дома
Электрический бойлер
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В действительности очень многие украинцы на сегодняшний день сделали выбор в пользу собственного домашнего электрического бойлера, полностью отказываясь от централизованного горячего водоснабжения.

И это не удивительно, поскольку стоимость электроэнергии, потребляемой таким бойлером намного ниже, чем стоимость горячего водоснабжения от коммунальных предприятий. Всё большее количество украинцев с каждым днём понимает, что тарифы на горячее водоснабжение в Украине не имеют совершенно никакого экономического обоснования, и из-за этого продажи бойлеров только растут. И в данном случае речь лишь о тех украинцах, которые живут в многоквартирных домах, оснащённых централизованным горячим водоснабжением, а как быть тем людям, которые живут в многоквартирных домах без горячего водоснабжения или в частных домах? - Бойлер, в данном случае является отличным решением такого вопроса.

Единственное, что нужно помнить покупая бойлер - это то, что такое устройство нужно время от времени обслуживать, так как в нём образуется накипь, влияющая как на работу устройства, его надёжность и долговечность, так и на качество получаемой воды. Но, к счастью, обслуживать бойлеры довольно просто, главное вовремя менять расходные запчасти, влияющие на фильтрацию воды и саму работу нагревательного элемента. Такие запчасти не ударят по карману. К тому же на сайте компании "Доктор Хаус" можно найти запчасти к самым распространенным моделям электрических бойлеров по доступным ценам, благодаря чему такое обслуживание станет ещё дешевле.

Менять такие расходные запчасти к бойлеру можно как самостоятельно, так и с привлечением к этому делу специалиста. Если у вас нет достаточного опыта для этого, второй вариант скорее подойдёт для вас, ведь бойлер - это устройство, работающее каждый день и обеспечивающее горячей водой всю вашу семью, и чтобы это устройство работало "как часы", следует обслуживать его с умом. Впрочем взрослый мужчина, в основном, самостоятельно справится с его обслуживанием, имея хотя бы небольшие познания в работе таких устройств, а подробнее об этом можно уточнить в магазине, где и покупаются запчасти для бойлера.

В современном мире увидеть бойлер в квартире у кого либо не в новинку и это вполне очевидно, так как выгодность такой инвестиции и независимость от стабильности городского горячего водоснабжения стоит многого! 
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