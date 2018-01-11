Какой должна быть одежда для дома

И женщины, и мужчины, собираясь пойти на улицу, надевают свои лучшие наряды. Внешний вид в домашней обстановке зачастую никуда не годится. Всем известны образы жены, ходящей по квартире в цветастом халате на пуговицах и в бигуди, и мужа, смотрящего телевизор в майке и старых трико с растянутыми коленками.

Конечно, дома хочется расслабиться и отдохнуть от официальных нарядов, но выглядеть аккуратно нужно всегда, чтобы оставаться привлекательными в глазах своей второй половинки и не «упасть лицом в грязь» перед неожиданно нагрянувшими гостями. Это не означает, что надо ходить по дому в дорогих брендах, ведь и в простой но симпатичной домашней одежде можно выглядеть опрятно.

Как выбрать женскую домашнюю одежду

Одежда для дома отличается от одежды для «выхода в свет» в первую очередь удобством. Однако эстетичный вид не стоит отодвигать на задний план. Удачными решениями при ее выборе будут:

- Платье или сарафан средней длины из трикотажа. Выглядит женственно и не сковывает движений. Подходящий фасон для себя могут найти женщины любого возраста и с разным типом фигуры;

- Комбинации из леггинсов и туники, футболки и шорт, топа или майки с юбкой. Идеально подходят для работы по дому. Можно купить верх и низ по отдельности, а можно приобрести готовый домашний комплект;

- Трикотажный или велюровый халатик, красиво облегающий фигуру и подчеркивающий достоинства, также имеет место. Лучше выбирать модели с запахом или на молнии пастельных оттенков. Махровый халат следует надевать только для того, чтобы дойти в нем из ванной до спальни;

- Стильная женская пижама или сорочка. Вариантов одежды для сна в магазинах множество. Красивее всего смотрятся шелковые и атласные изделия, но бывают достаточно стильными и хлопковые. Количество марок пижам в магазинах зашкаливает. Как выбрать наиболее подходящую. На что смотреть? Выбирать пижаму прежде всего надо по материалу. Недорогие пижамы изготавливаются из синтетики. Такая ткань (обычно сделанная из акрила, нейлона, полиамида) скверно пропускает воздух. На ней собирается статическое электричество.





Шелковые пижамы очень удобны, но цена таких изделий немаленькая. Кроме того, спать в ней все же холодновато. Плюшевые пижамы раздражают кожу своими ворсинками.

Оптимальным выбором является покупка хлопчатобумажной пижамы. Она приятна, мягка на ощупь, тело в ней очень легко дышит. А главное недорогая и служит долго.

Цвет. Также надо смотреть на цвет пижамы. Пижамы ярких цветов слишком раздражают психику. Лучше купить пижаму легких пастельных оттенков или нейтрального цвета.

Не стоит забывать и про обувь. Это могут быть мягкие домашние тапочки в виде балеток, уютные тапочки-сапожки или элегантная модель на танкетке.

Макияж и прическа - также важные составляющие домашнего женского образа. Но, не нужно наносить на лицо «тонны штукатурки» и делать голливудские локоны. Достаточно будет воспользоваться BB-кремом и завязать чистые волосы в аккуратный конский хвост.

В чем не рекомендуем ходить дома:

- Спортивные костюмы (лучше выбрать что-то более женственное);

- Потерявшая привлекательный вид одежда (растянутые, выцветшие, дырявые или с въевшимися пятнами вещи лучше пустить на тряпки);

- Халаты «а-ля бабушка» (сейчас в отделах одежды для дома огромный выбор современных халатов на любой вкус);

- Хождение по квартире в старых носках, совсем без макияжа и с грязной головой также исключается! Особенно, в присутствии членов семьи и других людей.

Ознакомившись с простыми правилами из данной статьи, каждый сможет выглядеть безупречно даже в домашней обстановке!