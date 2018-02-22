В ногу со временем: выбор планшета для ребенка

В мире информационных технологий компьютерная техника играет большую роль в развитии и жизни детей. Не успеют родители оглянуться, а их чадо уже успешно эксплуатирует девайс родителей. И все бы ничего, но ваш ребенок может его поцарапать. Сломать или оставить на нем жирные пятна. Единственный выход для родителей - приобрести ребенку детский планшет. Так давайте же определимся какой девайс подойдет вашему малышу.

Обычно дети смотрят мультфильмы, фото, «гоняют» в игры или сидят в интернете. Дети постарше могут общаться с друзьями. Школьникам важен функционал планшета, скорость работы и передача файлов, а некоторым он может стать вторым другом. Исходя из этих функций и следует выбирать ребенку устройство.

Выбирая планшет следует разобраться в его функциях. Попробуйте запустить игру, видео и аудио файлы и посмотрите будет ли «тормозить» девайс. Обратите внимание на качество у изображения и посмотрите, как реагирует сенсор на ваши действия. Если девайс работает с задержкой его не стоит покупать. Ведь ваш ребенок не будет ждать пока запустится приложение, а если учесть, что постоянно выходят новые игры, то на вашем планшете они будут «тормозить» или вообще не запустятся.

Внешний вид планшета тоже играет немаловажную роль. Если берете планшет ребенку не старше 5 лет, смотрите чтобы на нем не было выпуклых кнопок иначе ребенок сможет их отгрызть или сломать.

При покупке планшета уточните фирму производитель и какой у нее статус на мировом рынке. Так же посмотрите в сети интернет есть ли положительные отзывы о данной фирме и их продукте.

Процессор и матрица - тоже играют немаловажную роль. Матрица отвечает за качество картинки. Оцените изображение на планшете с разных углов и на сколько оно ярко. Процессор же обеспечивает плавность движения и качество запускаемых игр.

Размер дисплея. Еще одно немаловажное качество при выборе девайса. Планшет с размером дисплея 7 дюймов самый оптимальный для ребенка. Если же ваш ребенок любит рисовать и собирается делать это на планшете, тогда стоит выбрать планшет с размером дисплея побольше.

Также при выборе учитывайте и конструкцию планшета – вес и материал используемый для изготовления планшета. Вес у планшета должен быть небольшим, чтобы его легко было удержать в руках. Корпус бывает либо пластмассовым, либо металлическим. Планшеты с металлическим корпусом тяжелее, но и надежные. Не оставьте без внимания и цифровую фотокамеру.

Цена детского планшета. Очень часто она решает играющую роль. А как известно стоимость зависит от возможностей. Чем больше возможностей у вашего планшета, тем дороже он будет. Лучше всего приобрести девайс последней модели. Обычно их стоимость начинается от 5000 рублей. Но не стоит покупать ребенку планшет с большим количеством «навороченных» программ, которыми он не будет пользоваться. А если вы боитесь, что девайс вашего ребенка может оказаться в тарелке с супом или в раковине с водой. Тогда лучше приобрести недорогой планшет стоимостью до 4000 рублей.

И последнее на что стоит обратить внимание - это аккумулятор планшета. Заряд батареи зависит от емкости аккумулятора. Следовательно, чем больше емкость, тем дольше батарея будет держать заряд. А это важно при путешествиях. Что же касается программного обеспечения, старайтесь покупать своему ребенку планшет, на котором есть обучающие программы. Ведь ваш ребенок должен не только отдыхать, играя в игры, но и развиваться.