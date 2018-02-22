Женские сапоги и ботильоны

Сапоги с небольшим острым носком являются лидерами коллекций известных модельеров. Такой носок можно подчеркнуть и выделить цветовой палитрой и различным декором. Обувь с острым носком, независимо от высоты голенища, всегда придётся по вкусу любительницам элегантности. Но нельзя сказать, что только такая форма носка - лидер и фаворит моды, обувь с квадратным или закругленным носком не менее популярна.

Любительницам комфорта можно обратить внимание на модели с широким, толстым каблуком, который не только устойчив в снежное время года, но и позволяет выглядеть элегантно. Широкий каблук используется во многих моделях - от ботильонов до обуви с высоким голенищем. Не менее эффектно выглядят сапоги на высокой платформе, которая не только модная, но комфортная в носке.

Популярные модели женских зимних сапог

Сапоги–чулки в моде не одно десятилетие, только в настоящее время они видоизменились по длине и могут быть выше колена, а также доставать до подола юбки. Обладательницам стройных ног такие сапоги можно сочетать с шортами. А вот модные ботфорты подойдут всем желающим, такие сапоги могут быть как на широком, так и тонком каблуке, а голенище доходить до середины бедра. Эффектно и модно смотрятся такие сапоги с обтягивающими платьями и брюками.

Сапоги из бархата придадут образу изысканность и романтичность. Модельеры советуют такую обувь сочетать не только с вечерним нарядом, но и с повседневной одеждой. Для женщин, предпочитающих быть в центре внимания, ультрамодными являются сапоги из кожи рептилий. В любой вариации и с любым принтом такая обувь всегда хит сезона.

В настоящее время замечено повышенное внимание к дутым сапогам. Они удобны, легки, комфортны, устойчивы. Стильный дизайн соответствует всем тенденциям моды, но стоит учитывать, что такая модель не придаст образу элегантности и используется только с одеждой спортивного стиля.

Обувь из комбинированных материалов - это не только модно, но и тепло, удобно, необычно. В таких моделях каблук – второстепенное, внимание концентрируется на смешанной комбинации из замши, кожи, меха, лака.





Модные ботильоны

Ботильоны, вошедшие в моду несколько десятилетий назад, не сдают своих позиций. Это нечто среднее между закрытыми туфлями и полусапожками. Обувь предполагает каблук, носы зауженные или округлые. Ботильоны украшают замками-молниями, шнуровкой, сдержанным или ярким принтом, глянцевыми аксессуарами. Как выбрать обувь и с чем её носить?

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