Женские сапоги и ботильоны

Сапоги с небольшим острым носком являются лидерами коллекций известных модельеров. Такой носок можно подчеркнуть и выделить цветовой палитрой и различным декором. Обувь с острым носком, независимо от высоты голенища, всегда придётся по вкусу любительницам элегантности. Но нельзя сказать, что только такая форма носка - лидер и фаворит моды, обувь с квадратным или закругленным носком не менее популярна.
Любительницам комфорта можно обратить внимание на модели с широким, толстым каблуком, который не только устойчив в снежное время года, но и позволяет выглядеть элегантно. Широкий каблук используется во многих моделях - от ботильонов до обуви с высоким голенищем. Не менее эффектно выглядят сапоги на высокой платформе, которая не только модная, но комфортная в носке.
Популярные модели женских зимних сапог
Сапоги–чулки в моде не одно десятилетие, только в настоящее время они видоизменились по длине и могут быть выше колена, а также доставать до подола юбки. Обладательницам стройных ног такие сапоги можно сочетать с шортами. А вот модные ботфорты подойдут всем желающим, такие сапоги могут быть как на широком, так и тонком каблуке, а голенище доходить до середины бедра. Эффектно и модно смотрятся такие сапоги с обтягивающими платьями и брюками.
Сапоги из бархата придадут образу изысканность и романтичность. Модельеры советуют такую обувь сочетать не только с вечерним нарядом, но и с повседневной одеждой. Для женщин, предпочитающих быть в центре внимания, ультрамодными являются сапоги из кожи рептилий. В любой вариации и с любым принтом такая обувь всегда хит сезона.
В настоящее время замечено повышенное внимание к дутым сапогам. Они удобны, легки, комфортны, устойчивы. Стильный дизайн соответствует всем тенденциям моды, но стоит учитывать, что такая модель не придаст образу элегантности и используется только с одеждой спортивного стиля.
Обувь из комбинированных материалов - это не только модно, но и тепло, удобно, необычно. В таких моделях каблук – второстепенное, внимание концентрируется на смешанной комбинации из замши, кожи, меха, лака.
Модные ботильоны
Ботильоны, вошедшие в моду несколько десятилетий назад, не сдают своих позиций. Это нечто среднее между закрытыми туфлями и полусапожками. Обувь предполагает каблук, носы зауженные или округлые. Ботильоны украшают замками-молниями, шнуровкой, сдержанным или ярким принтом, глянцевыми аксессуарами. Как выбрать обувь и с чем её носить?
Критерии выбора:
- - Повседневные ботильоны должны быть удобными, подходить к одежде и соответствовать фигуре девушки. Материал может быть различным: кожа, эко-кожа, кожзам, замша.
- - Привлекательнее всего смотрится замшевая обувь, но за ней требуется постоянный уход. Замшевую обувь обязательно пропитывают влагоотталкивающим средством. Кожа всегда выигрышно смотрится. Это классика. Кожзам долго не прослужит. Эко-кожа мягкая, удобная, но все же относится к разновидности кожзама. Прослужит она долго.
- - Каблук может быть высоким и массивным, низким и массивным, шпилька. Все варианты смотрятся красиво, если фигура девушки и её одежда гармонируют с ботильонами.
- - Высоким стройным девушкам доступен любой вариант каблука, главное, чтобы он был устойчивым.
- - Обладательницам полных ножек рекомендуют каблук средней длины, широкий, но не массивный. Шпильки не подойдут, ботильоны будут смотреться нелепо, и как ни странно, сделают ноги визуально короче.
- - Для девушки с фигурой «песочные часы» подойдет массивный каблук.
- - Необходимо правильно подходить к выбору ботильонов с украшениями. Их не должно быть много. Если необходимо отвлечь внимание от непривлекательной фигуры, то выбирают обувь с принтом или глянцевой отделкой. Замок-молния с боку делает ножки стройнее.
- - Не только аксессуары и каблук имеют значение при выборе обуви. Необходимо учитывать линию голенища. Прямая линия смотрится привычно. К тому же девушкам с пышными формами такая обувь не подойдет. Для них лучше выбирать скошенную линию или разрез спереди. Это визуально удлинит ножки. Нос ботильонов лучше выбирать острый. Закругленный нос и сплошной каблук сделает фигуру неуклюжей.