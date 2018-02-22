Множество причин купить квартиру на Оболони в новостройке

Такие возможности для проживания делают Оболонь довольно популярным районом, и сделки по купле/продаже квартир тут происходят, чуть ли ни чаще, чем в любом другом районе Киева.

Наличие станций киевского метрополитена в пешей досягаемости, уникальное территориальное расположение на берегу Днепра и множество зеленых насаждений в парках и скверах делают оболонский район очень комфортным. Тут отлично будут себя чувствовать как пожилые люди, так и молодёжь, так и пары с маленькими детьми. Для людей совершенно любого возраста тут есть, где провести досуг. Это также способствует тому, что купить квартиру на Оболони хотят, чуть ли ни чаще, чем в любом другом районе Киева.

В частности, стоит обратить внимание на новый строящийся жилой комплекс под названием Оболонь SKY. Он находится в пяти минутах пешком от станции метро «Оболонь», что делает его очень удобным для тех людей, которые ежедневно вынуждены ездить в центр Киева на работу. Купить квартиру на Оболони именно в этом жилом комплексе на сегодняшний день – это буквально последний шанс приобрести новое жильё от застройщика в столь выгодном месте, поскольку застройка оболонского района довольно плотная и если строить тут ещё больше новостроек, то нужно будет пожертвовать зелеными насаждениями, чего не допустят местные жители.

Немаловажным фактом является также и то, что жилой комплекс Оболонь SKY находится в непосредственной близости к самому крупному торгово-развлекательному центру DreamTown, где можно найти огромное количество самых различных магазинов и бутиков, множество кафе, ресторанов и закусочных и даже настоящий аквапарк просто огромного размера. Сюда приезжают провести досуг со всего Киева, а местным жителям для этого достаточно лишь немного пройти пешком. Наличие подобного развлекательного центра – идеальное место для любителей активного отдыха. В то же время, столь крупный развлекательный объект находится на некотором отдалении от жилых домов, и поэтому не будет мешать желающим тихо и спокойно отдохнуть после тяжелого рабочего дня.

Причин купить квартиру на Оболони в жилом комплексе Оболонь SKY очень много, начиная от современных коммуникаций и просторных планировок, заканчивая отличным территориальным фактором. Поэтому квартиры покупают тут с завидной скоростью. Стоит поторопиться, чтобы стать счастливым владельцем собственного жилья в столь интересном месте.