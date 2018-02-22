Риски при сделках с недвижимостью, как работают аферисты?

Покупая квартиру нужно в первую очередь определиться это будет вторичное жилье или новая квартира от затройщика. От этого будет сильно зависеть, и способ проверки объекта покупки, и процедура оформления. Что касается аренды то сейчас мы рассмотрим этот вопрос более подробно.

При возникновении квартирного вопроса, а именно аренды на краткосрочный или долгосрочный срок, многие обращаются в агентство недвижимости или к риэлторам. Иногда арендодатель и съемщик договариваюртся между собой напрямую. Любой, кто решил арендовать жилплощадь, автоматически находится в зоне риска. Уменьшить этот риск и подобрать подходящий вариант несложно, если воспользоваться простыми рекомендациями.

Риски и их особенности

В поисках подходящего варианта квартиросъемщики сталкиваются с определенными угрозами. Выделяют несколько самых распространенных.

1. Заключение сделки с информационными организациями – за что платить? В наше время существует много недобросовестных агентств по подбору недвижимости. Главная их цель – ваши деньги. Чаще всего для них способ получения выгоды не имеет значения, при этом они не согласны брать на себя надлежащие обязательства. Большинство таких фирм не ознакомлены с законодательными документами, которые нужно применять для работы. Пользуясь доверчивостью клиентов, они передают им неактуальные данные. Фирма предоставляет лишь адреса и телефоны объектов. А потенциальный съемщик сам ищет подходящую квартиру. Чаще всего сведения бывают недостоверными, и клиент кроме денег теряет также драгоценное время. В этом случае компания на себя ответственность не берет, т.к. формально все пункты соглашения выполнены в стопроцентном объеме.

2. Мошенники. В наше время встречаются множество обманных схем.

Один из способов – это привлечение низкой ценой за уже арендуемую площадь. Аферисты с арендатора просят предоплату на год вперед, придумывая различные версии для оправдания своих действий. Это может быть переезд в другой город или финансовые проблемы, и т.д. Желая сэкономить на низкой цене, клиенты отдают деньги и остаются ни с чем.

Еще один из видов мошенничества – это повторная пересдача дома или квартиры. Злоумышленники сначала сами арендуют жилплощадь, затем, подделывая документы, эту же квартиру пересдают другим людям. Получив от них задаток, мошенники исчезают с деньгами. Чтобы не попасть в такую ситуацию, обращаться нужно в проверенные конторы и к надежным риэлторам.

3. Муниципальные квартиры. В аренду можно сдавать не только собственные, но и муниципальные квартиры. Другими словами – не приватизированные. Для этого нужно получить разрешение муниципалитета, и с полученных средств платить налог. Получение такого разрешения требует много времени и сил. Поэтому многие недобросовестные владельцы не хотят это делать, и при сдаче жилья не заключают договор с арендатором. Это является серьезным нарушением. При его выявлении съемщики будут выселены, а владелец наказан.

Меры для уменьшения рисков при съеме жилплощади

В современном мире достаточно опытных и квалифицированных компаний, которые занимаются вопросами недвижимости. Чтобы не стать жертвой мошенников и найти для себя идеальное жилье, важно обращаться только к тем агентствам, которые составляют с клиентом юридически грамотный договор и подбирают оптимальное жильё. Кроме того, они должны использовать в своей деятельности только проверенную информацию. Стоимость их услуг должна быть выше, а оплата осуществляться только после оказания услуги. Посредник обязан нести ответственность за свою деятельность.