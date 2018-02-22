Похудение зимой: особые правила

Многие считают, что зимой не стоит худеть - иначе не хватит калорий на согревание, и можно будет сильно заболеть. Холод снижает скорость метаболизма, а постоянное желание есть заставляет сильно нервничать. Чтобы не подвергать свой организм стрессовым ситуациям, в холода диетологи рекомендуют пересмотреть режим питания и сделать его полезным для нашего организма зимой.

Правильное питание - залог здоровья

Про пользу витаминов не знает только ленивый. И с наступлением холодов эта польза становится только очевидней. Необходимо не просто ежедневно, а в каждый прием пищи и в перекусы включить соки и салаты из свежих овощей и фруктов, которые легко можно найти на прилавках продуктовых магазинов зимой.

В снежное время года самое место правильному режиму питания: сытный завтрак, полноценный обед и легкий, но полезный ужин. Смело добавляйте в блюда специи, они не только помогают раскрыть вкусовые достоинства продуктов, но и добавляют энергетической ценности, не накапливаясь в организме. О том, как правильно распределить меню на день, и какие препараты еще помогут поддерживать силы и стройность, можно узнать в блоге похудейкина. Здесь вы найдете и описание диет, наиболее подходящих для зимы, и советы тех, кто уже опробовал какие-либо методики, и перечень различных препаратов, помогающих удерживать или снижать вес.

Как не поправиться в мороз

К готовой базе питания можно добавить те продукты, которые будут чрезвычайно полезны при определенных обстоятельствах. Если начинается простуда - чай с лимоном или малиновым вареньем пьют все. Не меньше эффекта даст употребление ряженки или кефира, йогуртов, а еще одним плюсом от этих продуктов будет отсутствие потрескавшейся кожи на лице и руках после пребывания на холоде.

Тем, кто любит зимний отдых на свежем воздухе, или вынужден проводить на холоде какие-то работы, рекомендуется обратить внимание на продукты, которые позволяют чувствовать сытость и тепло длительное время. К ним можно отнести калорийные бутерброды с салом, мясом или колбасой, каши (особенно кукурузную или пшенную), горячий витаминный чай. А вот алкоголь способен навредить, поскольку быстро расширяет сосуды, и быстро их сужает - следствием становится чувство сильного холода.

Если придерживаться правильного режима питания, одеваться тепло и разумно, соблюдать физическую активность, то можно не бояться ни мороза, ни простуды. А лишние килограммы вряд ли появятся на ваших боках, если только вы не будете проводить большую часть времени дома, у теплой батареи. Не ленитесь, выходите из дома на улицу, зима - это источник множества положительных эмоций даже в пасмурную погоду.