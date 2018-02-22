Джинсы по-лос-анджелесски: как работает Citizen of Humanity

Постепенно их число уменьшается, потому что становится строже трудовое и экологическое законодательство. Вопрос сохранения прописки — это вопрос большого развития, переоборудования фабрик высокотехнологичными устройствами, которые сильно экономят ресурсы, время на достижение творческих задач при сохранении и даже повышении уровня качества.

Остаться в Лос-Анджелесе — это вызов. Одной из крупнейших компаний, принявших и выдерживающих его, стала Citizen of Humanity, родившаяся в 2003 году. Около 240 ее сотрудников в день создают 4 000 вещей. Один только швейный цех занимает почти 5 000 кв. м, а также в непосредственной близости находятся стиральный зал и офисные помещения. Ускоренному производству способствует разделение труда: есть рабочие, ответственные исключительно за пришивание карманов, другие занимаются только молниями и т. д. К процессу появления каждой пары джинсов привлечены 30–40 человек, включая дизайнеров, один пошив связан с 15–20 операциями. Все здесь настоящие мастера своего дела, но тираж в 4 000 был бы невозможен без передовых машин.

Самым большим последним изменением стало использование лазерных и озонирующих машин Jeanologi и LST для такого декора, как потертости, разрывы, поблеклости. Американский бренд Citizens of Humanity очень часто обращается к такому оформлению. Благодаря этому основная операция происходит всего за несколько секунд, а точность обеспечена настройкой оборудования компьютерными программами. Технология пока только развивается, и зачастую, для придания естественного вида, работник дополнительно прибегает к использованию обычной наждачной бумаги. Однако благодаря лазерам Citizen of Humanity однозначно вышла на новый уровень. Помимо скорости оформления, это снизило количество циклов стирки, что уменьшило экологический след компании.

Сильно поспособствовала этому и замена части стиральных машин на системы от Smartex. В них загружаются по 120 пар брюк, что в полтора раза больше, чем обычно, плюс пемза для придания винтажного внешнего вида. При этом данное оборудование потребляет до 70% меньше воды, химических веществ и электричества, чем традиционно используемое в отрасли. Она всегда была связана с большим объемом воды, зачастую нужны сотни литров на изделие. Но именно это определяет насыщенность его расцветки, мягкость ткани, выразительность эффектов состаривания, а в общем и целом — ценность джинсов. Порой стирка длится больше 5 часов. Поэтому меры по ее усовершенствованию имеют одно из первостепенных значений, и Citizen of Humanity продолжает искать эффективные ноу-хау.

Хотя джинсы ассоциируются с американской культурой, в этой стране не осталось производителей премиального денима. Компания закупает материалы в Японии и Италии. Первая страна вообще многого достигла за последнее время в данной области, потому что приобрела оригинальные американские станки, способные создавать ткань саржевого плетения с узкой кромкой — селвидж-деним. В США эти станки перестали использовать в период Второй мировой войны, поскольку они не очень быстрые, работают с полотном всего до 80 см. Также они требуют неспешности, чтобы плотно сближать нити. Итальянские поставщики, видимо, больше отвечают за ткани другого типа, поскольку в ассортименте также есть футболки, рубашки, толстовки. Используются даже такие материалы, как велюр и кашемировый трикотаж, которые в Италии очень развиты благодаря усилиям фабрик «Андре Морис», «Брунелло Кучинелли», «Ламберто Лозани» и многим другим.

Поэтому производство Citizen of Humanity начинается далеко за рубежом, в Лос-Анджелесе первым этапом является отгрузка в порту тканей, клепок и других составляющих джинсов. Затем они поступают на выкройку, которая проводится опять-таки с помощью оборудования, управляемого компьютером. Но в пошиве важно участие людей — они подгоняют 15–16 элементов, на это уходят 3–4 часа. Сложнее всего создается пояс, на этой линии действуют 5 человек, чтобы выполнялся дневной план. Следующий этап — лазерная обработка, озонирование, ручное декорирование и, наконец, стирка. В течение дня джинсы постоянно поступают в офисы, чтобы администрация удостоверилась, что все выполнено верно, и подписала разрешение на дальнейшую работу. Стандарт качества принят очень высокий, и в брак отправляются даже вещи с недостатками, заметными только профессионалу.