Губная помада: советы по выбору косметического средства





Как выбрать помаду для создания идеального образа

Губная помада является неотъемлемым атрибутом косметички любой девушки. С помощью этого косметического средства можно завершить идеальный образ, сделать яркий акцент на губах и привлечь тем самым внимание окружающих. Однако, чтобы результат оправдал ожидания, помаду необходимо правильно подобрать. Чтобы выбрать максимально подходящий вариант из всего многообразия косметических средств, необходимо учитывать ряд критериев.

В первую очередь важно помнить, что существует большое количество разновидностей губной помады. Отличительными особенностями является не только оттенок, но и текстура, способ нанесения и другие свойства. Итак, классификация косметических средств, которые могут приобрести представительницы прекрасного пола, выглядит следующим образом:

- Матовая. Глубокие оттенки и отсутствие блеска делают образ более элегантным и сдержанным.





- Атласная. В ее составе много жиров, благодаря чему она прекрасно покрывает губы и способствует их увлажнению, но является достаточно нестойкой.

Атласная. В ее составе много жиров, благодаря чему она прекрасно покрывает губы и способствует их увлажнению, но является достаточно нестойкой.



- Стойкая. Благодаря высокому содержанию воска и водоотталкивающих компонентов помада способна держаться на губах длительное время. Наносить ее рекомендуется на сухую поверхность губ.

Стойкая. Благодаря высокому содержанию воска и водоотталкивающих компонентов помада способна держаться на губах длительное время. Наносить ее рекомендуется на сухую поверхность губ.



- Увлажняющая. Содержит в составе много влаги, поэтому преимущественно используется в жаркое время.

Увлажняющая. Содержит в составе много влаги, поэтому преимущественно используется в жаркое время.



- Питательная. Косметическое средство незаменимо в зимний период для защиты губ от негативного воздействия холодного воздуха. В состав входят экстракты растений и витамины.

Чтобы выбрать действительно качественную губную помаду, следует обратить внимание на несколько важных нюансов. Косметическое средство должно отвечать следующим требованиям:

- однородная текстура без комочков;





- однотонный цвет;





- экологичность состава;





- плотная консистенция, которая препятствует растеканию помады под воздействием тепла;





- прочный стержень;





- отсутствие дискомфорта и ощущения стянутости губ после нанесения;





- легкий и приятный запах;

Перед покупкой также следует уделить особое внимание подбору подходящего тона. Необходимо учесть форму и размер губ, возраст, цвет волос, кожи и глаз.

Сегодня на отечественном рынке представлено огромное количество брендов косметических средств. Некоторые из них уже завоевали доверие и признание многих представительниц прекрасного пола. Ярким примером служит Eco Laboratorie. Цена и качество продукции торговой марки всегда приятно удивляют.