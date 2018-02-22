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2 февраля 18, 21:10
Губная помада: советы по выбору косметического средства
помада
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Хотите научиться подбирать идеальную губную помаду, подходящую именно для Вас? Читайте в нашей статье о том, на что обратить внимание при выборе косметического средства.


Как выбрать помаду для создания идеального образа

Губная помада является неотъемлемым атрибутом косметички любой девушки. С помощью этого косметического средства можно завершить идеальный образ, сделать яркий акцент на губах и привлечь тем самым внимание окружающих. Однако, чтобы результат оправдал ожидания, помаду необходимо правильно подобрать. Чтобы выбрать максимально подходящий вариант из всего многообразия косметических средств, необходимо учитывать ряд критериев.

В первую очередь важно помнить, что существует большое количество разновидностей губной помады. Отличительными особенностями является не только оттенок, но и текстура, способ нанесения и другие свойства. Итак, классификация косметических средств, которые могут приобрести представительницы прекрасного пола, выглядит следующим образом:

  • - Матовая. Глубокие оттенки и отсутствие блеска делают образ более элегантным и сдержанным.

  • Атласная. В ее составе много жиров, благодаря чему она прекрасно покрывает губы и способствует их увлажнению, но является достаточно нестойкой.

  • Стойкая. Благодаря высокому содержанию воска и водоотталкивающих компонентов помада способна держаться на губах длительное время. Наносить ее рекомендуется на сухую поверхность губ.

  • -Увлажняющая. Содержит в составе много влаги, поэтому преимущественно используется в жаркое время.

  • Питательная. Косметическое средство незаменимо в зимний период для защиты губ от негативного воздействия холодного воздуха. В состав входят экстракты растений и витамины.

Чтобы выбрать действительно качественную губную помаду, следует обратить внимание на несколько важных нюансов. Косметическое средство должно отвечать следующим требованиям:

  • - однородная текстура без комочков;

  • - однотонный цвет;

  • - экологичность состава;

  • - плотная консистенция, которая препятствует растеканию помады под воздействием тепла;

  • - прочный стержень;

  • - отсутствие дискомфорта и ощущения стянутости губ после нанесения;

  • - легкий и приятный запах;

Перед покупкой также следует уделить особое внимание подбору подходящего тона. Необходимо учесть форму и размер губ, возраст, цвет волос, кожи и глаз.

Сегодня на отечественном рынке представлено огромное количество брендов косметических средств. Некоторые из них уже завоевали доверие и признание многих представительниц прекрасного пола. Ярким примером служит Eco Laboratorie. Цена и качество продукции торговой марки всегда приятно удивляют.
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