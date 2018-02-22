Помощник во всех кухонных делах – мультиварка!

Как выбрать полезную мультиварку?

Если вам еще не посчастливилось ощутить все прелести мультиварки, стоит скорее купить этот чудо аппарат. Эта машинка, без которой мы не представляем готовку, была изобретена в 1956 году инженерами компании Toshiba и использовалась исключительно для приготовления риса. Десять лет спустя в рисоварки добавили функцию автоматического подогрева. В массовое производство рисоварки были запущены в Китае. Только с 2000-х годов эти агрегаты превратились в мультиварки, со всеми современными функциями и многообразием программ.



Чтобы выбрать идеального помощника, воспользуйтесь простыми советами.

Первым делом определитесь, нужна ли вам мультиварка или скороварка. В обычных аппаратах продукты готовятся без давления – оно стравливается через клапан. В скороварках внутри удерживается давление пара, за счет чего температура кипения повышается до 120 градусов, пища готовится намного быстрее.

Объем чаши – варьируется от 1.6 до 7 литров. Подбирать этот параметр легко, учитывая количество едоков:

- Семье из двух человек хватит 2.5 литров;

- На двух-четырех человек оптимальным будет объем от 3 до 4.5 литров;

- Накормить большую семью поможет чаша на 5-6,5 литров.

Материал и покрытие чаши – внутренняя часть мультиварки создается из алюминия или нержавеющей стали. Нержавейка очень устойчива, не выделяет токсические вещества, не подвержена коррозии, ей не страшны падения. Более того, в такой емкости можно взбивать ингредиенты блендером.

Алюминиевый сплав – легкий и недорогой, обязательно покрывается антипригарным слоем. Толщина и качество напыления определяют долговечность устройства.

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– возможность приготовления йогуртов или варенья. Также вы можете приобрести дополнительные аксессуары.













Важные нюансы

Защитный слой может быть антипригарным, тефлоновым, керамическим. Антипригарное покрытие может быть двуслойным, трехслойным, отличается прочностью и безопасностью. Главное достоинство – на таком покрытии можно жарить без масла.

Тефлоновый слой – имеет отличные антипригарные свойства, но достаточно хрупок. Даже при использовании пластиковых или силиконовых ложек такое покрытие разрушается спустя 2-3 года. Использование металлических щипцов, лопаток резко сокращает срок годности слоя. При повреждении или слишком сильном нагреве начинает выделять токсины. Мультиварка не нагревается до такой степени,



потому нужно исключить использование металлических предметов.



Керамическое напыление – наиболее безвредное и экологически безопасное. Керамика выдерживает температуры до 450 градусов, устойчива к царапинам. Важно: такой слойтрескается от удара или резкой смены температурного режима.

Обращайте внимание на материал корпуса – металл более долговечен, но придает веса прибору. Пластиковые корпуса легче, дешевле, но нагреваются дольше.

Фактор мощности – компактные устройства на двух человек имеют показатели до 500 Вт, средний уровень - 510-890 Вт. Наиболее мощные приборы – от 900 Вт, достаточно энергозатратные, зато готовят очень быстро.

Определитесь, какой режим вам точно нужен. Ведь бывает так, что мы выбираем мультиварку с 20 режимами, а пользуемся только половиной из них.

Многообразие возможностей

«Гречка» - позволяет готовить вкусные рассыпчатые каши из круп. В процессе готовки вода испаряется и



впитывается в продукт, после этого устройство переходит в режим нагрева. Благодаря этой особенности, крупы не развариваются.



«Плов» - идеально для любителей этого восточного блюда. Также эта функция позволит запечь картофель, приготовить мясную запеканку с макаронами. Прибор нагревает чашу до высоких температур, при которых блюдо варится и преет, но на последних минутах включается поджаривание.

«Молочная каша» - мультиварка автоматически изменяет температуру, чтобы приготовить идеально



вкусную кашу на основе молока.



«Тушение» подойдет, если вы любите создавать супы, борщи и даже холодцы, топленое молоко. Режим меняет степень нагрева, по аналогии запекания продуктов при низких температурах.

«Выпечка» может использоваться для приготовления любой выпечки, зажарок для борща, предварительного обжаривания продуктов для тушения.

Некоторые модели оснащаются специальными функциями (детское питание, программирование своего рецепта). Ценителям молочнокислых продуктов адресованы мультиварки, в комплекте которых есть формочки для приготовления домашнего йогурта.

Среди полезных функций, которые обязательно выручат в быту – отсрочка старта позволит приготовить вкусный ужин, пока вы на работе. Автоматический подогрев сохранит блюдо теплым до вашего прихода. Предварительное замачивание пригодится, если вы часто готовите бобовые.

И, напоследок, несколько интересных фактов. Если вы готовите черный или неочищенный рис, добавляйте воды больше, нежели указано в инструкции. Иначе, каша получится не слишком вкусной.

Продукты в мультиварке готовятся медленнее, если в модели нет режима скороварки. Потому, большинство семей после пары месяцев эксплуатации пользуются мультиваркой от случая к случаю. К примеру, если нужно приготовить праздничный плов или жаркое – мультиварка отлично справится с задачей.



