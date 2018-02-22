О льготах на погребение

- пенсионеры и безработные;

- участники боевых действий и инвалиды;

- студенты;

- ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС;

- дети, которые родились мертвыми (должен пройти интервал времени).

Этим категориям граждан в зависимости от ситуации может быть компенсирована часть суммы или даже вся сумма расходов на проведение похорон.



Где оформляется пособие на похороны



Пособие на похороны выплачивают в нескольких инстанциях:



- по месту работы;

- в пенсионном фонде;

- в СОБЕСе, если покойный был безработным;

- в военкомате.

Для получения пособия необходимо собрать документы, соответствующие необходимому перечню для определенной категории граждан.



Всем гражданам, которые проживают на территории г. Москвы после смерти предоставляется бесплатное место на кладбище. Это означает, что родственники покойного оплачивают только услуги по погребению.



Существует такое понятие как похороны на безвозмездной основе. При этом ритуальная служба предоставляет родственникам умершего стандартный пакет услуг, стоимость которого гарантированно компенсирует государство. Эта сумма не превышает размер суммы социального пособия. Дополнительные услуги заказчик оплачивает отдельно.



Существует ряд нюансов, они касаются военных пенсионеров, инвалидов ВОВ, сотрудников силовых структур. Ритуал.рф является официальной ритуальной службой, которая оценивает ситуацию индивидуально и объективно в зависимости от обстоятельств.