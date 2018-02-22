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14 февраля 18, 22:13
О льготах на погребение
погребение
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Похороны близкого человека на сегодняшний день стоят недешево. Хотя все логично – современная жизнь тоже стоит дорого. Поэтому цены растут на любые услуги, а том числе и на похоронные
Для того, чтобы достойно проводить человека в последний путь, необходимо немало: организовать вскрытие тела с последующей бальзамацией, заказать гроб и необходимые принадлежности (венки, похоронную одежду), перевезти тело на кладбище на место захоронения, заплатить за копку могилы, организовать панихиду (поминальный обед) и т.д. Каждая из этих услуг стоит денег, которыми, к сожалению, располагают не все родственники умерших. У малоимущих слоев населения непредвиденные расходы зачастую вызывают затруднения.

Льготные категории граждан

Не все люди знают, что государством предусмотрены льготы для людей, относящихся к категории малоимущих. И если родственники потратили определенную сумму денег для организации похорон, им положена компенсация в виде суммы денег, которую можно получить не позже 6 месяцев со дня смерти человека.

К категориям граждан, на похороны которых распространяются льготы, предусмотренные государством, относятся:
  • - пенсионеры и безработные;
  • - участники боевых действий и инвалиды;
  • - студенты;
  • - ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС;
  • - дети, которые родились мертвыми (должен пройти интервал времени).

Этим категориям граждан в зависимости от ситуации может быть компенсирована часть суммы или даже вся сумма расходов на проведение похорон.

Где оформляется пособие на похороны

Пособие на похороны выплачивают в нескольких инстанциях:

  • - по месту работы;
  • - в пенсионном фонде;
  • - в СОБЕСе, если покойный был безработным;
  • - в военкомате.

Для получения пособия необходимо собрать документы, соответствующие необходимому перечню для определенной категории граждан.

Всем гражданам, которые проживают на территории г. Москвы после смерти предоставляется бесплатное место на кладбище. Это означает, что родственники покойного оплачивают только услуги по погребению.

Существует такое понятие как похороны на безвозмездной основе. При этом ритуальная служба предоставляет родственникам умершего стандартный пакет услуг, стоимость которого гарантированно компенсирует государство. Эта сумма не превышает размер суммы социального пособия. Дополнительные услуги заказчик оплачивает отдельно.

Существует ряд нюансов, они касаются военных пенсионеров, инвалидов ВОВ, сотрудников силовых структур. Ритуал.рф является официальной ритуальной службой, которая оценивает ситуацию индивидуально и объективно в зависимости от обстоятельств.
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