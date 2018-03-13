Сломалась машина? Прокат авто всегда выручит

Даже самые надежные автомобили время от времени нуждаются в ремонте, тем более после испытания нашими дорогами. Хорошо, когда повреждения мелкие и быстро устраняются. Но случаются и более серьезные проблемы, когда приходится надолго оставлять машину на СТО.

Конечно же, если вы обычно используете автомобиль только для того, чтобы добраться до работы и обратно, то можно на время ремонта воспользоваться общественным транспортом или такси. Но что делать, если машина нужна для ежедневных активных поездок по городу, для выездов загород или даже междугородних командировок? Лучшее решение – взять автомобиль в аренду.

Такси или авто напрокат?

Чтобы понять, действительно ли аренда машины в вашей ситуации выгоднее, чем использование такси, стоит сделать несложные расчеты. Сколько раз в день вам придется обращаться в службу такси и какова стоимость одной поездки? Учтите также и тот факт, что такси часто задерживаются, не всегда есть свободные машины, да и уровень комфорта обычно очень низкий.

В отличие от такси, арендованный автомобиль:

- всегда под рукой;

- в автопарке компании, предоставляющей машины напрокат, можно выбрать привычную марку и модель;

- все автомобили, предлагаемые в аренду, эксплуатируются не более 1-3 лет и предоставляются вам в отличном состоянии;

- стоимость автопроката невысока – человек со средним уровнем доходов может воспользоваться этим удобным сервисом без риска сделать «дыру» в своем бюджете.

На что обратить внимание при выборе автомобиля в аренду?

Первое, с чего стоит начать – определиться с компанией, предоставляющей услуги аренды машин. Не стоит рассматривать фирмы, предлагающие автомобили «почти бесплатно». Ведь в результате тариф, как правило, вырастает за счет скрытых комиссий и дополнительных платежей. Поэтому лучше отдавать предпочтение солидным компаниям с высоким уровнем сервиса, давно работающим на рынке и с безупречной репутацией. Цены у них доступны, а уровень безопасности – намного выше.

Далее нужно определиться с классом автомобиля. Лучше всего подбирать авто схожего с вашей личной машиной уровня. Автопарки хороших компаний позволяют сделать это без проблем.

При правильном выборе авто и компании, вы комфортно и без лишних затрат переждете время, пока ваша машина находится в ремонте.