Свежеобжаренный кофе: в чем преимущества?

Кофейные деревья могут достигать 15-метровой высоты, но обычно их подстригают до размеров кустарника в целях облегчения сбора урожая. Процесс созревания зерен занимает от 8 до 10 месяцев. Одно кофейное дерево приносит от 500 до 1000 г готовых к продаже зёрен.

Кофейные ягоды собирают двумя способами:

- сухой: собранные ягоды промывают и сушат на солнце несколько недель, периодически переворачивая.

сухой: собранные ягоды промывают и сушат на солнце несколько недель, периодически переворачивая. - мокрый: в Колумбии собирают ягоды в период дождей: октябрь-март. Их замачивают на сутки, подвергая брожению.

Однако, нельзя приготовить кофейный напиток из сырых зерен кофе, поэтому его предварительно обжаривают при определенных условиях. В процессе обжарки, формируются специфические вкус и аромат напитка. Важно помнить об уникальности каждого сорта кофе. Поэтому для разных зерен необходимо подбирать различную температуру и продолжительность жарки. Только опытный обжарщик сможет извлечь всю полноту и уникальность вкуса и аромата из каждого его сорта. В процессе обжарки кофейная ягода меняется в цвете, размере, структуре поверхности.

Кофе всегда производил большое впечатление. А свежеобжаренный - поднимает планку еще выше. Он не только насыщеннее и отражает больше аромата, но у него высочайший вкус, не сравним с любым другим кофе. В данной статье мы расскажем почему стоит покупать именно свежеобжаренный кофе и как не ошибиться с выбором.

Преимущества свежеобжаренного кофе





- Заряжает бодростью и энергией. Многие ученые умы утверждают, что серотонин присутствующий в кофе свежей обжарки, является одним из лучших антидепрессантов.

- Обладает восхитительным ароматом. Аромат напитка бодрит и дарит наслаждение. Позволяет ощутить всю полноту вкуса. Только свежеобжаренный кофе имеет насыщенный и комплексный вкус, завораживающий множеством оттенков и нюансов. Со временем кофейные зерна теряют вкусовые нюансы, остается лишь стандартный плоский вкус, с характерной горчинкой.

- Приносит пользу для здоровья. Эфирные масла, содержащиеся в нем, богаты антиоксидантами, которые помогают замедлить окисление и нейтрализовать свободные радикалы, предотвращая различные заболевания. Чем больше времени прошло со времени сбора и обжарки, тем меньше полезных веществ он содержит.













Как выбрать хороший свежеобжаренный кофе

Прежде всего, выбирая кофе свежей обжарки, смотрите чтобы упаковка, в которой он хранится, была вакуумной и оснащена специальным клапаном. Клапан предназначен для отвода испарения масел, иначе упаковка может порваться от внутреннего давления. Клапан открывается только в одну сторону поэтому кофе не взаимодействует с воздухом. Если упаковка без клапана, и она не вздулась, значит стоит задуматься о качестве данного продукта. Скорее всего этот продукт уже не первой свежести.

Когда с внешним видом упаковки всё понятно, нужно посмотреть, что на ней написано. Посмотрите на, заявленный на упаковке, сорт. В описании может быть указана арабика, но ничто не помешает производителю смешать ее с робустой, которая на порядок дешевле арабики. Если приобретаете кофе в зернах, то посмотрите сами зерна. Вы без труда отличите арабику от робусты. Зерна арабики вытянутые, овальные, а робусты круглые. Если производитель намеренно смешал арабику и робусту, то необходимо отразить это на упаковке с указанием содержания каждого вида в процентах. Еще на упаковке должны быть указаны: степень обжарки, страна-производитель.

Также, желательно понюхать зерна. Для этого нажмите на упаковку, чтобы открылся клапан. Если аромат сильный, значит продукт свежий, а если слабый, горчит, или пахнет гарью, то следует отказаться от этой покупки.

Отдельно нужно сказать о зерновом кофе, который покупаете без упаковок. Покупать этот продукт лучше не в супермаркетах, а в специализированных магазинах или интернет-магазине, потому что в супермаркете он может находиться долго и потерять свой аромат. Так же он соседствует с другими товарами, которые также могут повлиять на его вкус и запах.

Если кофе ароматизированный, то необходимо учитывать, что натуральные добавки - это специи и пряности, а все остальные – искусственные.